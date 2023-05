Il ritorno del filo stendibiancheria di Torre che ha scatenato la follia.

I tenditori o stendibiancheria sono molto importanti in casa, specialmente quando non si ha uno spazio esterno in cui stendere i vestiti per farli asciugare, il che ti costringe ad acquistare uno da utilizzare all’interno della casa quando hai dei vestiti da stendere e farli asciugare dopo averli lavati. Oggi ti mostriamo uno stendibiancheria di Lidl che sta spopolando grazie alle sue particolari caratteristiche e che ti permetterà di asciugare i tuoi vestiti con efficienza e comodità… affrettati che vola!

Lidl ha avuto nei suoi diversi cataloghi una grande varietà di stendibiancheria, con diverse caratteristiche affinché ogni cliente scelga quella che più gli conviene, ma tutte utili e molto versatili, senza dubbio uno di quegli articoli ai quali si darà molto uso in casa, durante tutto l’anno. La catena tedesca è un successo in Spagna, dove supera già i 600 negozi sparsi in tutta la nostra geografia.

Lo stendibiancheria torre di Lidl che vorrai avere in casa tua

Si tratta dello Stendibiancheria a torre, un fantastico stendibiancheria che ti tornerà utile all’interno della tua casa poiché offre uno spazio ampio dove appendere moltissimi vestiti in modo efficiente per un’asciugatura rapida ed efficiente. Attualmente ha un prezzo di 26,99€, un importo che senza dubbio vale la pena pagare poiché è uno stendibiancheria che utilizzerai molto per molto tempo.

Questo fantastico stendibiancheria torre di Lidl ha la forma di una torre con 2 supporti girevoli sui quali puoi appendere fino a 12 grucce, offrendo diverse possibilità per appendere i vestiti, poiché dispone anche di 3 ripiani pieghevoli su entrambi i lati e si dispiega nella parte centrale in modo da poterlo posizionare sulla parete se lo desideri, il che ti aiuterà a risparmiare spazio. Grazie alle aste più spesse, la circolazione dell’aria è la migliore possibile, quindi i vestiti si asciugano molto più velocemente rispetto ad altri tipi di stendibiancheria.

La sua struttura in tubo d’acciaio resistente e duratura ha una finitura in polvere di alta qualità e dispone anche di 4 ruote morbide per poterlo spostare facilmente quando necessario. Con le sue dimensioni di 74 x 59,5 x 155 cm, è importante che tu tenga presente che ha una capacità di carico massima di 12 kg, mentre il peso totale dello stendibiancheria vuoto è di 3,38 kg.