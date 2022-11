Il ritorno a scuola sarà più facile con la nuova collezione personalizzata di Zara Kids.

Se siete in attesa del ritorno a scuola Il ritorno a scuola è molto più facile e anche elegante, non c’è niente di meglio che optare per i capi della nuova collezione. La collezione personalizzata di Zararicco di novità per bambini di tutte le età e personalizzabile con il loro nome. In questo modo i bambini potranno indossare le ultime novità in materia di moda per bambini senza il rischio di perdere nulla.

La collezione personalizzata di Zara per il ritorno a scuola

Qualità, stile e varietà è ciò che caratterizza questo La nuova collezione di moda per bambini di Zara per questo ritorno a scuola. Capi, come si suol dire, per bambini di tutte le età che possiamo personalizzare quando andiamo a fare la spesa. Prendete nota, perché questi sono i capi essenziali.Moda personalizzata Zara Kids ragazze

Iniziamo la nostra rassegna con il meglio della moda per il back to school per Zara Kids per ragazze (da 6 a 14 anni) e il ritorno a scuola. L’azienda Inditex è impegnata in un’ampia varietà di capi d’abbigliamento, tra cui outfit con tute da ginnastica in felpa, in una varietà di colori in tenui colori pastello e che si possono aggiungere il nome di vostra figlia sul petto. Se preferite, avete anche la possibilità di felpe completamente a tinta unita, anche in una varietà di colori e la possibilità ancora una volta di personalizzare sul petto o un simbolo come una stella, ad esempio. Anche il abiti, in tessuti a maglia, felpati o a coste e con prezzi che vanno da 15,95 a 19,95 euro. La moda, come abbiamo detto, è varia: oltre alle tute e agli abiti, ci sono anche capi come le tute da ginnastica e i vestiti. giacche in maglia, gonne, bomber, pantaloni cargo e maglioni a righe. che sarà un successo quest’inverno. O anche il capi dai toni neutri e dallo stile sciolto. La moda “rilassata” che va tanto di moda ora.Moda personalizzata Zara Kids bambini Per quanto riguarda il moda per bambini (dai 6 ai 14 anni), Zara Kids sceglie ancora una volta il felpequesta volta con collo a polo y personalizzabile sia con il nome che con un’ampia varietà di simboli. O il felpe con cappuccio nei colori più vivaci, che sono perfetti anche per le ragazze. Per i bambini più piccoli (fino a 5 anni) c’è anche il giacche personalizzabili con cappuccio e zip e colori come il rosso o il verde. Il prezzo è di 15,95 euro. Non possiamo dimenticare di menzionare il bomber, camicie e jeans “a palloncino”.. L’ultima moda per i bambini e per assicurarsi che i vostri figli siano alla moda per il ritorno a scuola. Anche il Jeans dritti o pantaloni chinocombinato con giacche trapuntate, felpe a righe, bomber, ecc. o il primo parka della stagione. E naturalmente, ancora una volta le proposte di stile “rilassato che abbiamo già visto in precedenza per le ragazze e che è un’altra delle tendenze della nuova stagione con proposte come magliette lunghe, felpe basic, jeans larghi o pantaloni della tuta. Altre proposte di moda “rilassate” in cui l’impegno per il nero e la presenza di giletun altro oggetto irrinunciabile. Infine, vorremmo citare anche il zaini per bambini e bambine, anche personalizzabili, con modelli come quello che vi mostriamo in grigio, al prezzo di 22,95 euro ed è disponibile anche in nero.Questo è solo un assaggio di ciò che vi aspetta al La nuova collezione personalizzata di Zara KidsSe volete vedere il resto della collezione, è disponibile in tutti i negozi Zara e online.