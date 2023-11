Il ritorno a scuola: le scarpe Decathlon più resistenti che sono a prova dei tuoi figli

Decathlon è il negozio di articoli sportivi a cui tutti ci rivolgiamo quando abbiamo bisogno di un’attrezzatura di qualità per lo sport, ma è anche il negozio in cui acquistare abbigliamento sportivo per bambini per l’intero anno scolastico e naturalmente, scarpe da ginnastica. A questo proposito, vogliamo presentarti le scarpe da Decathlon più resistenti che sono testate dai tuoi figli e garantiranno un buon ritorno a scuola.

Le scarpe da Decathlon più resistenti per il ritorno a scuola

Il ritorno a scuola dei bambini richiede di avere pronto lo zaino, i libri e anche le scarpe da ginnastica più comode e necessarie per l’educazione fisica e correre nel cortile con i loro amici durante l’intervallo. E se stai cercando i modelli migliori, con il miglior rapporto qualità-prezzo, non c’è niente di meglio che scegliere tra le novità di Decathlon.

Il negozio sportivo ha nuovi modelli di scarpe da ginnastica per i più piccoli di casa che appartengono a tre linee che garantiscono resistenza, comfort e flessibilità.

Scarpe TS 160

Innanzitutto abbiamo le scarpe della linea TS 160 che, per meno di 20 euro, offrono un modello di calzatura resistente, con rinforzo nella punta e anche con lacci elastici e velcro. La suola è in gomma e non lascia segni o impronte, garantendo un’ottima aderenza. Sono disponibili in diversi colori, come bianco, rosso, blu, nero con arancione o verde con stampa e il prezzo è sceso da 24,99 a 19,99 euro. Taglie dal 28 al 38.

Scarpe PW 540

Il modello PW 540 è una scarpa che offre un comfort extra per i piedi dei bambini ed è raccomandata per i più piccoli. Hanno lacci ma la chiusura è in realtà con velcro, offrendo maggiore autonomia ai più piccoli. Sono disponibili nei colori blu, nero con rosa, grigio o rosso e grigio perla. Il prezzo è di 24,99 euro. Taglie dal 28 al 39.

Scarpe AT Flex

Il modello Decathlon più flessibile e perfetto per far correre, saltare e fare esercizio ai bambini. AT Flex è una linea di scarpe con scanalature flessibili per garantire che la scarpa si adatti al piede durante la corsa. Inoltre, sono leggere e le abbiamo nei colori rosa, grigio, nero, blu notte e blu indaco. Il prezzo è di 24,99 euro. Taglie dal 29 al 31.

Ora conosci i modelli di scarpe che Decathlon offre ai bambini in questo nuovo anno scolastico. Non esitare ad andare a prenderli poiché sono ancora disponibili in tutte le taglie, anche se sarà facile che con i primi giorni di scuola, inizino a esaurirsi.

