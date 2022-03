Il riscatto dell’energia nucleare in Europa passa attraverso la crisi del gas russo

Il Invasione russa dell’Ucraina ha generato grandi instabilità in tutti i mercati, soprattutto quelli legati materiali grezzi. Il conflitto ha minacciato compromettere le catene di approvvigionamento dell’uranio e ha stimolato un’ondata di acquisti da parte degli investitori sul mercato, portando i prezzi dell’uranio a 60,4 dollari per libbra, livello raggiunto l’11 marzo, il più alto degli ultimi undici anni. In che modo ciò influenzerà la produzione di energia dalle centrali nucleari?

Quello che è successo, in parte, è spiegato da La Russia è uno dei maggiori produttori di uranio. Secondo i dati di S&P, il Paese presieduto da Vladimir Putin è il sesto produttore di questa materia prima, producendo circa il 7% di uranio nel 2021. Inoltre, la società statale roseto non solo rappresenta circa il 42% della raffinazione dell’uranio nel mondo, ma anche ha diverse joint venture in Kazakistan, che è responsabile del 45% della produzione mondiale di questo minerale e rappresenta quasi un quarto delle importazioni statunitensi di questo combustibile nucleare.

“Crediamo che Russia e Kazakistan hanno forti legami e che Mosca potrebbe essere in grado di influenzare in una certa misura Astana e potenzialmente interrompere la catena di approvvigionamento dell’uranio, soprattutto dopo aver contribuito a ristabilire l’ordine durante i disordini civili”, ha spiegato. Siddharta Rajeevcapo della ricerca Fondamentale Ricerca corp.

Ma è anche colpa del forte aumento dei prezzi del petrolio e del gas delle ultime settimane a seguito delle sanzioni imposte alla Russia: dal divieto di importazione di questi materiali di origine russa da parte di Stati Uniti e Regno Unitofino a quando il L’Europa intende smettere di dipendere dalla Russia per l’energia. Quindi, il prezzo di il gas ha superato il 20% nell’ultimo mese, mentre il barile di Intermedio del Texas occidentale e il crudo Brent sono rimbalzati di un importo simile nel mese di marzo.

“Da una prospettiva puramente di investimento, questo è qualcosa che le grandi istituzioni tendono a fare quando ci sono incertezze nella catena di approvvigionamento: entrano per acquistare materie prime e le tengono per ottenere visibilità; in caso di interruzione della fornitura, ne beneficianoRajeev ha aggiunto.

Nonostante questo aumento del prezzo dell’uranio, il Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) ha recentemente pubblicato un decalogo di misure per ridurre la dipendenza dal gas e dal greggio russi, tra cui spicca la “massimizzazione della produzione di energia dal nucleare”. Tuttavia, si scontra frontalmente con i piani europei su questa energia.

DIBATTITO IN UE SUL NUCLEARE

Lo scorso febbraio il Commissione Europea ha confermato che l’avrebbe mantenuto energia nucleare all’interno della classificazione degli investimenti ‘verdi‘ insieme al gas naturale, in quanto li considerava necessari per effettuare una corretta transizione verso l’energia pulita. La decisione non ha avuto il sostegno di paesi come Spagna, Austria, Danimarca o Lussemburgo, nonché il gruppo di esperti che consiglia i Ventisette in materia. A quel tempo Bruxelles riteneva che, sebbene non fossero energie rinnovabili o neutre a livello climatico, ha difeso il suo ruolo nel raggiungimento di un’economia decarbonizzata entro il 2050. Quello su cui non contavano era il conflitto in Ucraina.

Negli ultimi giorni, Il Belgio ha annunciato che ritarderà l’abbandono dell’energia nucleare oltre la precedente scadenza fissata nel 2025 a causa del “caotico ambiente geopolitico” poiché i suoi sette reattori nucleari coprono la metà del fabbisogno energetico del Paese.

“Secondo noi, questo annuncio illustra le scelte drastiche che l’Europa deve affrontare dopo l’invasione russa dell’Ucraina. L’Europa può smettere di usare il gas russo e può smantellare il suo parco nucleare e le centrali elettriche a carbone, ma cercare di fare tutti e tre allo stesso tempo creerebbe sfide potenzialmente insormontabili se il continente vuole mantenere la fornitura di energia elettrica”, sottolineano da Berenberg.

Il I Paesi Bassi hanno abbandonato i suoi piani l’anno scorso eliminare gradualmente l’energia nucleare entro il 2033. Svezia, Svizzera e Germania si sono inoltre impegnati, in misura maggiore o minore, a eliminare gradualmente l’energia nucleare e potrebbero anche riconsiderare i propri tempi, sebbene potrebbe non essere possibile prolungare la vita degli impianti tedeschi. Anzi, La Francia si è impegnata in un programma di reinvestimento nell’energia atomica e altri, come Finlandia e Regno Unitocosì come i paesi di Europa centrale e orientalemantenere i propri obiettivi nel settore dell’energia nucleare.

La verità è L’Europa ha bisogno di alternative alla perdita netta di 12 GW di capacità nucleare prevista per il 2030qualcosa che secondo i dati di Scopo Giudizi “E’ equivalente ad aumentare significativamente più di 40 GW di capacità combinata eolica e solare, tenendo conto dei diversi profili di carico e disponibilità, solo per mantenere stabile la produzione di elettricità”. Pertanto, l’azienda berlinese ritiene che gli investimenti nel nucleare “potrebbero aiutare l’Europa a stabilizzare la riduzione della fornitura di energia elettrica di carico di base poiché le fabbriche di carbone e le vecchie centrali nucleari vengono chiuse” senza dover fare affidamento sul gas naturale come unica alternativa.

“L’Europa ha affrontato una doppia sfida energetica, anche prima che la guerra in Ucraina ha dimostrato che la garanzia dell’energia è una priorità nell’agenda politica. Prima di tutto, le ‘utilities’ devono soddisfare la crescente domanda di energia. In secondo luogo, devono adattarsi alla transizione energetica: costruire più capacità rinnovabile; aggiornare l’infrastruttura di trasmissione e distribuzione per gestire più alimentatori intermittenti; e integrare i mercati elettrici nazionali attraverso gli interconnettori”, spiega Sebastian zankvicedirettore dei rating aziendali di Scope.

In questo senso, l’azienda berlinese ritiene che l’inclusione dell’energia nucleare all’interno della tassonomia comunitaria probabilmente alleggerirà le condizioni di finanziamento per le utilities europee nel medio e lungo termine poiché potranno continuare a finanziare queste società attraverso obbligazioni e crediti verdi.

“L’estensione della durata di vita di alcuni reattori nucleari contribuirebbe anche a soddisfare le esigenze a breve e medio termineinsieme all’accelerazione della crescita delle energie rinnovabili e all’allungamento della vita utile di alcune centrali a carbone”, afferma Anna grammaticale, analista di Scope, pur sottolineando che può gettare le basi per “una significativa partecipazione del governo” a questi investimenti. “I governi potrebbero anche introdurre tasse aggiuntive sui profitti straordinari placare coloro che si oppongono all’allungamento della vita utile degli impianti”.

IL CASO SPAGNOLO

La Spagna è dalla parte della critica con questo tipo di energia. A seguito della decisione della Commissione, il Ministero per la Transizione Ecologica lo ha avvertito potrebbe dirottare fondi e investimenti che potrebbero essere diretti verso le tecnologie rinnovabili. “Le emissioni di metano dalla produzione di gas naturale e la questione dei rifiuti di energia nucleare mettono in discussione l’inclusione di entrambe le tecnologie nella tassonomia verde dell’UE”, ha affermato all’epoca il ministero dell’Energia. Teresa Riva del fiume.

sì ok il blackout nucleare nel nostro Paese è previsto per il 2035come concordato tra le società che gestiscono i sette reattori nucleari spagnoli (Iberdrola, Endesa, Naturgia e EDP Spagna) e il Ministero della Transizione Ecologica, La Spagna è ancora molto dipendente da questa fonte di energia. Secondo i dati del Nuclear Forum, l’energia nucleare ha dieci anni consecutivi producendo più di un quinto dell’elettricità generata nel sistema elettrico spagnolo, e aggiunto 20,8% nel 2021che rappresenta un calo di 1,4 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

“Inoltre, è stata ancora una volta -per un altro anno- la tecnologia che, media, più ore di esercizio: 7.597 delle 8.760 ore dell’anno, che diventa un fattore operativo dell’86,72%. Ciò rappresenta una garanzia fondamentale per il funzionamento stabile e continuo del sistema elettrico in Spagna”, sottolinea Foro Nuclear in un report di gennaio basato sui dati di Red Eléctrica. L’associazione dei datori di lavoro sottolinea inoltre che l’energia nucleare ha impedito l’emissione di 20 milioni di tonnellate di CO2 in Spagna.

Così, nel contesto della corrente aumento del prezzo dell’energia elettrica e i piani mutevoli dei vicini della nostra comunità, Foro Nuclear ha invitato il governo a farlo seguire questo percorso di “rinascita” dell’energia nucleare in Europa poiché l’aumento dei prezzi dell’uranio non farebbe aumentare i prezzi.

“Non facciamo pressioni sul prezzo e geograficamente siamo meglio posizionati, nel senso che il mercato dell’uranio è più aperto e l’impatto del costo del combustibile nucleare sulla produzione di elettricità è minore, tra il 5% e il 10%. Anche se ci fosse un aumento del prezzo dell’uranio, l’impatto sulla produzione di energia non ne risentirebbe molto”, ha affermato Ignacio Araluce, presidente del Forum Nucleare, al suo arrivo alla Commissione Ecologica del Congresso il 21 marzo.