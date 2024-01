Il riscaldatore ceramico di Lidl esaurito: 40 euro e fino a 2.000 W di potenza

Con l'arrivo dell'inverno, tutti cercano un modo per riscaldare le proprie case senza far esplodere le bollette della luce e del riscaldamento. Lidl ha la soluzione perfetta per spazi piccoli come il bagno o la stanza che usiamo per lavorare da casa: un termoventilatore ceramico da parete con display LED, termostato digitale, timer e 2000 W di potenza. Sul negozio online è andato esaurito in poche ore, quindi dovremmo aspettare un po' per poterlo acquistare.

Che cosa è un termoventilatore ceramico?

Un termoventilatore ceramico si distingue per l'uso di elementi ceramici per produrre calore. Questi dispositivi hanno una resistenza ceramica che, attraversata dalla corrente elettrica, genera calore. La proprietà di conduttività termica della ceramica permette al calore di essere trasferito all'ambiente circostante.

Sono caratterizzati dalla loro efficienza e velocità nella generazione del calore, distribuendo la temperatura in modo più uniforme rispetto ad altri tipi di termoventilatori elettrici, contribuendo a mantenere una temperatura costante nella stanza. Inoltre, solitamente, offrono una maggiore sicurezza grazie ai meccanismi di regolazione della temperatura e alla tecnologia implementata per prevenire il surriscaldamento.

Uno dei principali vantaggi che offrono è la rapida riscaldamento dell'ambiente. Inoltre, sono dispositivi compatti e leggeri, il che facilita il loro spostamento tra diverse stanze della casa. Alcuni modelli, come questo termoventilatore che Lidl ha recentemente messo in vendita, offrono opzioni di montaggio a parete per ottimizzare lo spazio.

Inoltre, rispetto ad altri termoventilatori, i modelli ceramici sono molto più silenziosi, rendendoli la migliore alternativa per un ambiente tranquillo in casa.

Il termoventilatore ceramico più venduto di Lidl

Si tratta di un dispositivo di riscaldamento versatile ed efficiente con tecnologia di resistenza PTC, che gli permette di riscaldare rapidamente l'ambiente. Oltre alla sua funzione di riscaldamento, può essere utilizzato come ventilatore, rendendolo una soluzione fantastica sia per l'inverno che per l'estate.

Offre due livelli di riscaldamento, con opzioni di 1000 W e 2000 W, adattandosi alle esigenze di calore richieste in diversi momenti. La sua funzione oscillante, attivabile separatamente, distribuisce il flusso d'aria in modo uniforme in tutta la stanza, aumentando l'efficienza del riscaldamento.

Questo dispositivo è progettato per essere installato a parete, permettendo di ottimizzare lo spazio nell'ambiente. Inoltre, ha una protezione contro il surriscaldamento che garantisce una maggiore sicurezza durante l'uso continuato.

Il dispositivo può essere utilizzato nella zona di protezione 3 del bagno, rendendolo un'opzione pratica e sicura per ambienti con umidità controllata. In sintesi, questo termoventilatore da parete offre funzionalità, sicurezza ed efficienza.

Caratteristiche del termoventilatore ceramico di Lidl

Le sue dimensioni approssimative sono di 56,5 x 19 x 12 cm e ha un cavo della lunghezza di 180 cm per facilitare il suo collegamento alla corrente elettrica. Per quanto riguarda il peso, il dispositivo pesa circa 2,4 kg, mentre il telecomando pesa circa 11 g.

Il prodotto include un telecomando con le batterie necessarie per il suo funzionamento, oltre al materiale necessario per il montaggio. Il termoventilatore ceramico da parete ha un rapporto qualità-prezzo imbattibile, dato che costa solo 39,99 euro. È andato esaurito rapidamente dal negozio online, ma Lidl lo rifornirà a breve.

Consigli per il riscaldamento in inverno

Infine, ricorda l'importanza di chiudere porte e finestre per trattenere il calore in inverno. È anche consigliabile utilizzare tappeti e tende pesanti per isolare, così come installare guarnizioni alle finestre per sigillare eventuali crepe. E non dimenticare di sfruttare al massimo la luce solare. Durante il giorno, apri persiane e tende per lasciare entrare il sole e riscaldare naturalmente gli spazi.