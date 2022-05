Il Real Madrid contro il Manchester City potrebbe avere le carte in regola per diventare la prossima grande rivalità della Champions League

L’emozionante semifinale di UEFA Champions League di Real Madrid e Manchester City avrebbe potuto darci un assaggio della prossima grande rivalità europea a venire. Ci si aspetta che entrambi i club facciano grandi salti sul mercato quest’estate indipendentemente dal risultato e forse ora gli uomini di Pep Guardiola lo sono di più.

Per Finalisti UCL Real, l’inseguimento di Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain rimane vivo poiché non ha ancora firmato una proroga del contratto. Per quanto riguarda il City, Erling Haaland del Borussia Dortmund rimane un obiettivo chiave ed entrambi i giocatori potrebbero trasformare le unità offensive della coppia.

Come La seconda tappa di mercoledì illustrata, ci sono dei buchi in entrambe le squadre e questo è particolarmente evidente dalla parte del Real con il centrocampo che necessita di un lavoro serio. Eduardo Camavinga probabilmente riduce questo bisogno, ma Luka Modric, Toni Kroos e Casemiro sono alle ultime gambe come un trio.

In difesa, David Alaba non è stato in grado di giocare mentre Eder Militao rimane poco convincente, e Dani Carvajal non è esattamente una serratura sulla destra nonostante il suo superbo assist per il secondo gol di Rodrygo nella notte. Ferland Mendy ha anche mostrato il suo valore con un superbo muro in ritardo mentre Thibaut Courtois ha eccelso.

Dove entrambe le parti possono innegabilmente migliorare è in attacco con il Real che ha bisogno di un piano di successione di altissima qualità per quando Karim Benzema soccombe all’età con Vinicius già una parte di alta qualità con cui accoppiarsi. Rodrygo ha anche mostrato la sua qualità con due gol a fuoco rapido per salvare i Blancos.

Il City era fuori per un attaccante la scorsa estate e voleva Harry Kane a tutti i costi prima di doversi accontentare di Jack Grealish. L’ex giocatore dell’Aston Villa ha avuto una difficile introduzione alla vita in Champions League e l’assenza di un puro attaccante predatore ha probabilmente contribuito all’ultima battuta d’arresto di Guardiola.

Se il Real riuscisse ad ottenere Mbappe e il City aggiungesse Haaland ai propri ranghi, i due straordinari giovani talenti offensivi nel gioco potrebbero plasmare il futuro della competizione continentale con entrambi i club che probabilmente continueranno a svolgere ruoli influenti nella competizione.

I giganti spagnoli rischiano probabilmente di ritirarsi prima, dato il numero di giocatori over-30 nei loro ranghi come Benzema, Modric, Kroos così come indesiderabili come Eden Hazard e Gareth Bale che hanno giocato poco o nessun ruolo in questa corsa di successo a Parigi.

Tuttavia, il City ora deve trovare un sostituto per Fernandinho mentre Kevin De Bruyne ha segnato 30 e Ilkay Gundogan è sempre più fragile. Inoltre, Raheem Sterling non è la serratura che una volta era nei piani di Guardiola e potrebbe esserci una decisione da prendere su Gabriel Jesus.

Nonostante il modo in cui alla fine è andata questa semifinale, c’è meno bisogno che la squadra della Premier League strappi tutto e ricominciare, mentre sicuramente questo è Carlo Ancelotti che spreme le ultime gocce da una straordinaria annata di talenti stellari del Real.

Mbappe e Haaland sono destinati a plasmare le nostre estati con le loro decisioni future e se prediligono Real e City, potrebbero benissimo renderlo il primo di una serie di incontri tra due delle principali potenze europee indiscusse.