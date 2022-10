Il ragazzo Oliver arriva oggi a Barcellona dal Messico per essere operato per un tumore al cervello

Oliver, il bambino di due anni e mezzo che ha un tumore cerebrale, arriverà questo mezzogiorno in a aereo medicalizzato da Cancun (Messico) a Barcellona per essere operato da un’équipe medica del Ospedale Sant Joan de Déu, in Esplugues de Llobregat.

Dopo diversi rinvii, è previsto che il volo, che costa circa 200.000 euro e che un uomo d’affari spagnolo che preferisce restare anonimo ha pagato, arriva a Barcellona poco prima delle 14 di oggi, Secondo fonti ospedaliere confermate a EL PERIÓDICO.

Sull’aereo medicalizzato solo il paziente e un accompagnatore possono viaggiare, in questo caso il madre di Oliver, Lena.

Ecco perché il padre Alessandro Romero, un uomo di Malaga che da un anno lavora come istruttore subacqueo a Playa del Carmen, lunedì ha preso un volo regolare per Madrid, dove è arrivato ieri per entrare in contatto con un altro aereo per Barcellona, dove è atterrato nel tardo pomeriggio di martedì.

problemi di viaggio

lo zio di Oliver, David Romero, ha spiegato a EFE che il bambino ha soggiornato in un hotel di Cancun con sua madre, dopo di luiLa famiglia ha tentato senza successo di volare in Spagna su un aereo commerciale, a cui non è stato permesso di salire a bordo dal stato di salute del minore e non avendo un documento medico che autorizza il volo.

Il bambino ha passato bene la notte ed è calmo e felice di aver lasciato l’ospedale e di poter volare in Spagna, secondo Romero, che è un istruttore subacqueo a La Herradura (Granada) e che si è anche recato a Barcellona per incontrare suo fratello e ricevere domani Oliver e sua madre.

I genitori del ragazzo lo hanno portato in ospedale il 13 ottobre quando se ne sono accorti aveva difficoltà a camminare, era svogliato, debole e aveva perso l’appetito.

Lì ne hanno fatti diversi test diagnostici che ha concluso che Oliver aveva un tumore al cervello nella fossa posteriore e anche idrocefalo, cioè accumulo di una quantità eccessiva di liquido cerebrospinale nel cervello.

Deterioramento

Lo stato di Oliver peggiorato in particolare nel giro di pochi giorni, al punto che ha smesso di mangiare, parlare e camminare, così mercoledì scorso gli hanno rimosso d’urgenza il fluido che gli premeva sul cervello e gli faceva perdere le funzioni cognitive.

Oliver ora è “meglio”, più vivace e ha riacquistato una certa mobilità, ma il tumore, che “è molto grande ed è molto vicino al tronco cerebrale”, È ancora lì ed è urgente operarci per evitare che si diffonda.

L’ospedale messicano in cui è stato ricoverato Oliver non ha osato rimuovere il tumore e gli diede “tra quindici giorni e un mese di aspettativa di vita”.

Dopo aver appreso del suo caso, l’ospedale Sant Joan de Déu di Barcellona contattato la famiglia e si è offerto di valutare Oliver ed eseguire l’operazione.