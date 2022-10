Il pubblico dei teatri di Barcellona potrà godere di uno sconto del 15% negli hotel

Il Gilda alberghiera di Barcellonacon la collaborazione del Comune di Barcellona e il sostegno dell’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya, ADETCA, ha lanciato l’azione “Gaudim insieme al teatro”per incoraggiare e integrare la partecipazione a produzioni teatrali che si svolgono a Barcellona, ​​​​con il possibilità di dormire in hotel in città la stessa notte dello spettacolo, con particolari condizioni economiche per i tuoi spettatori. Questa campagna sarà valido fino al 27 novembre 2022.

Partecipa all’azione 78 hotel a Barcellona che si applicherà, la sera stessa in cui si tiene lo spettacolo, uno sconto del 15%. circa il prezzo della camera. Tali prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente con l’hotel e, in nessun caso, saranno cumulabili con altre che applicano le sistemazioni.

L’obiettivo della campagna èavvicinare e dinamizzare settori importanti per la città come quello culturale e quello alberghiero” e incoraggiare lo spettatore a “vivere un’esperienza culturale e ricreativa molto completa a un prezzo adeguato”, sottolinea il presidente del Gremi d’hotels de Barcelona, ​​Jordi Clos.

Come godersi la campagna?

Gli spettatori che vogliono godere di questi vantaggi dovranno farlo dimostrare al momento della prenotazione dell’albergo la presenza lo stesso giorno al teatro con il proprio biglietto – in formato fisico o in pdf- e presentarlo al momento della registrare. Tutto Le prenotazioni devono essere effettuate telefonicamente o via e-mail.e lo saranno Biglietti validi per qualsiasi produzione teatrale si svolgono nelle diverse sale della città.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito mesqhotels.cat/gaudim-junts-del-teatre e gli hotel che hanno aderito a questa campagna sono consultabili anche tramite l’hashtag ufficiale #gaudimdelteatroattraverso l’app gratuita “Diskover”, un’applicazione che, in tempo reale, connette i cittadini con ciò che li circonda, la loro cultura e le loro attività.