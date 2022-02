Il PSG supera il Lille mentre Lionel Messi e Kylian Mbappe segnano nella sconfitta della Ligue 1

Il Paris Saint-Germain ha iniziato a prepararsi per gli ottavi di finale di UEFA Champions League contro il Real Madrid battendo 5-1 i detentori del titolo francese Lille OSC domenica sera allo Stade Pierre Mauroy. Lionel Messi e Kylian Mbappe hanno entrambi segnato nella vittoria sbilenca.

Il portiere del LOSC Ivo Grbic ha regalato agli ospiti di Mauricio Pochettino il primo gol con Danilo Pereira in 10 minuti. Il Lille ha pareggiato con Sven Botman al 28′, ma da lì è stato tutto il PSG.

I Dogues non si è mai avvicinato di nuovo con Messi che ha fornito a Presnel Kimpembe di ristabilire il comando solo quattro minuti dopo, e la superstar argentina si è segnato con un abile chip sei minuti dopo.

Il PSG ha impiegato solo sei minuti del secondo tempo prima che Pereira raddoppiasse con un tiro deviato dalla distanza dopo che Leandro Paredes gli aveva dato il pallone. Mbappe ha coronato le marcature a metà del secondo tempo con una conclusione clinica su passaggio di Marco Verratti.

“È stato importante dopo aver battuto 5-1 qui qualche anno fa”, la superstar francese dopo la partita a Lille, riferendosi a una partita dell’aprile 2019. “È stata una prestazione completa. Abbiamo iniziato bene ed è incoraggiante. “

“Leo è un giocatore che ha bisogno di sentire il gioco”, ha aggiunto Mbappé riguardo a Messi. “Riesce a farsi strada nelle partite, ma penso che la parte centrale gli si adatti bene perché può essere più coinvolto e più libero. Posso anche giocare ovunque: destra, sinistra e centrale. Per ora stiamo bene, ma anche Dobbiamo capirlo con Neymar perché è un giocatore importante che cambia la squadra. Vedremo quando tornerà, speriamo il prima possibile”.

Infine, I parigini si sono svegliati e un’altra sfida impegnativa contro lo Stade Rennais potrebbe essere la preparazione perfetta per uno scontro contro il Real Madrid in Champions League il 15 febbraio.

“Penso che giocare contro il Real cambi molte cose, nonostante sia libero di fare quello che voglio in questo momento. Non voglio parlare con l’avversario o fare quel genere di cose”, ha detto Mbappe, che è stato fortemente legato a un Vera mossa in estate. “Sono concentrato sulla vittoria contro il Real e sul fare la differenza. Vedremo cosa accadrà”.

Il Lille sembra l’ombra della squadra che ha battuto il PSG al titolo la scorsa stagione sotto Christophe Galtier e temerà che la sua campagna di Champions League con il Chelsea arrivi in ​​quella che sembra essere una faccenda estremamente difficile a due gambe. Tutte le azioni della Champions League possono essere trasmesse in streaming su Paramount+.