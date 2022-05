Il prossimo grande cambiamento in arrivo su WhatsApp modificherà i collegamenti condivisi negli stati

WhatsApp è al lavoro su un miglioramento che permetterà di vedere una ricca anteprima dei link condivisi negli stati, che sarà presto disponibile nelle versioni iOS, Android e desktop dell’applicazione di messaggistica.

Gli utenti di WhatsApp possono condividere un collegamento tramite il afferma come testo. Questo elemento attualmente mostra il collegamento, senza ulteriori informazioni ad accompagnarlo, una situazione che cambierà in un futuro aggiornamento, come riportato su WABetainfo.

L’azienda sta lavorando su iOS, Android e desktop in modo che i collegamenti condivisi come testo negli aggiornamenti di stato visualizzino a ricca anteprimaovvero, oltre al link stesso, che comparirebbe in basso, un box con un’immagine, una descrizione e un indirizzo.

È per il momento a novità in sviluppoche non ha ancora raggiunto i partecipanti al beta test, ma lo farà in un futuro aggiornamento.