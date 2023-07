Il prosciutto 100% iberico da 7 chili di Carrefour venduto a un prezzo scandaloso

Il prosciutto iberico è una delle maggiori delizie della gastronomia mondiale e un alimento molto apprezzato sia per il suo valore nutrizionale che per qualsiasi ambito della ristorazione, che si tratti di bar di tapas o alta cucina.

Trovare un prosciutto iberico di qualità è sempre un piacere e ora puoi farlo anche al supermercato. In particolare, presso quelli della catena Carrefour, che offrono un’autentica gioia del prosciutto.

Carrefour e i prosciutti di Sánchez Romero Carvajal

Carrefour ha messo a disposizione dei suoi clienti uno dei pezzi culinari più apprezzati che possiamo trovare: il prosciutto iberico di bellota al 100%. Per farlo, Carrefour ha contattato un vero e proprio simbolo di eccellenza nella produzione di prosciutto, la Razza Iberica di Sánchez Romero Carvajal, un punto di riferimento nella produzione di questo alimento.

Carrefour può vantarsi dei suoi prosciutti

I prosciutti Sánchez Romero Carvajal che si possono acquistare da Carrefour hanno un peso per ogni pezzo di 7 kg e provengono da una delle aziende prosciuttifici più prestigiose al mondo. In questo modo, la catena di supermercati si è posizionata come il miglior supermercato dove puoi acquistare prosciutto iberico di bellota, visto che il loro prodotto è garantito da nientemeno che 140 anni di produzione di prosciutti di altissima qualità.

I prosciutti Sánchez Romero Carvajal

Scopriamo un po’ di più sui prosciutti al 100% razza iberica Sánchez Romero Carvajal che puoi acquistare da Carrefour. La provenienza di questi prosciutti si trova nella dehesa di Extremadura, una regione conosciuta per le sue ampie estensioni di boschi di querce da sughero e leccio, dove la ghianda diventa protagonista nella stagione più umida di questi ambienti naturali in cui i maiali vengono alimentati con questo frutto, un processo noto come la montanera ed è parte essenziale della crescita del maiale iberico di bellota.

La crescita dei maiali Sánchez Romero Carvajal avviene liberamente nella dehesa, dove vivono e si nutrono principalmente di risorse e alimenti naturali del luogo, integrati con grassi salutari. Questo metodo di alimentazione porta ad una maggiore qualità del prosciutto, così come alla sua riconoscibile consistenza e al sapore intenso.

La stagionatura dei prosciutti Sánchez Romero Carvajal che vende Carrefour

Ogni pezzo ha un lungo processo di stagionatura, tra i 36 e i 48 mesi, in cantine naturali. Durante tutto questo tempo vengono costantemente supervisionati ed valutati dai prestigiosi maestri prosciuttifici con i quali la casa collabora. I prosciutti Sánchez Romero Carvajal si caratterizzano anche per l’equilibrio tra dolce e salato e per una succosità unica ottenuta dalla presenza di grasso intramuscolare.

Quanto costano questi prosciutti

I prosciutti possono essere acquistati presso qualsiasi supermercato di grande superficie della catena Carrefour – ossia di solito non si trovano presso gli esercizi della catena come Carrefour Express – o puoi anche ottenerli facilmente acquistando tramite il sito web del supermercato. Il prezzo indicato sul sito per questo pezzo da 7 kg e di altissima qualità è di 439 euro. Un costo più che adeguato se si considera sia la lavorazione che la qualità del prodotto finale.

Dove puoi acquistare un prosciutto Sánchez Romero Carvajal oltre che da Carrefour

Innanzitutto, puoi visitare il sito web ufficiale di Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. Lì, troverai tutti i prodotti offerti da quest’azienda, e potresti trovare qualche offerta interessante. Puoi anche acquistare un prosciutto iberico di questa marca su Amazon, il grande marketplace online, dove è possibile trovare praticamente di tutto. Puoi anche acquistare questo prosciutto su diversi siti web specializzati nella compravendita di prodotti a base di carne, come ad esempio jamonpurobellota.com o jamonypaletilla.com.