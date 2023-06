Il proprietario di Primark e Azucarera avverte di minori profitti a causa dell’aumento dei costi.

Associated British Foods (AB Foods), proprietario di Primark e Azucarera, ha avvertito che il prossimo anno fiscale, che terminerà a settembre 2023, registrerà un minore profitto a causa di un aumento generalizzato dei costi per l’inflazione, come ha informato in una nota giovedì.

L’azienda prevede di pubblicare i suoi risultati per l’anno fiscale corrente l’8 novembre, quindi non ha anticipato alcuna cifra. Tuttavia, ha specificato che i profitti di quest’esercizio registreranno un “incremento significativo” sia nel profitto operativo rettificato che nel profitto rettificato per azione. La società ha avvertito di aumenti dei costi dei beni in tutte e cinque le sue divisioni – alimenti, zucchero, agricoltura, ingredienti e Primark. Nel caso della catena di negozi di abbigliamento, ha anche avvisato che l’apprezzamento del dollaro nei confronti dell’euro e della sterlina ha aumentato i costi.

Per l’anno fiscale che termina a metà settembre, AB Foods ha anticipato di aver registrato un “incremento significativo” delle vendite. Questo aumento non è dovuto tanto a volumi di vendita maggiori quanto a certi aumenti di prezzi che sono stati attuati per “mitigare” l’inflazione dei costi.

Riguardo alla Italia, l’azienda ha sottolineato che la sua divisione dello zucchero ha beneficiato di prezzi, produzione e volumi più elevati. “Le temperature molto elevate nel sud della Italia hanno ridotto i rendimenti delle colture di barbabietola da zucchero e le maggiori importazioni di canna da zucchero per la raffinazione hanno mitigato la scarsità”, ha evidenziato l’azienda.

Il proprietario di Primark, ha assicurato che le vendite della catena di abbigliamento nel mercato iberico sono migliorate rispetto all’anno fiscale precedente, poiché allora c’erano ancora restrizioni associate al Covid-19 che influivano sulla domanda. Tuttavia, l’azienda ha avvertito che il fatturato non è stato tutto ciò che avrebbe potuto essere perché le temperature estreme durante l’estate hanno fatto rimanere molte persone a casa.