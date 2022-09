Il proprietario del Chelsea Todd Boehly accenna al modello multi-club, l’All-Star Game della Premier League e spiega che Tuchel licenzia

Chelsea il proprietario e presidente Todd Boehly ha proposto un All-Star Game della Premier League con fondi distribuiti ai livelli inferiori del calcio inglese.

L’All-Star Game, un punto fermo degli sport americani in una forma o nell’altra, non √® un concetto che ha avuto grande successo attraverso l’Atlantico. La cosa pi√Ļ vicina alla Premier League √® stata uno spettacolo televisivo del 2007 in cui celebrit√†, ex giocatori e tifosi si sono schierati per il loro club preferito in partite di esibizioni televisive sulla televisione satellitare. Premier League All-Stars non √® stato commissionato per una seconda serie.

Nel 2018, l’allora attaccante del Manchester United Romelu Lukaku ha anche proposto un All-Star Game con le stesse squadre nord contro sud che Boehly ha suggerito come mezzo per raccogliere fondi per i club della English Football League (EFL). Parlando alla Salt Conference, ha detto: “In definitiva, spero che la Premier League prenda un po’ di lezione dalle squadre sportive americane e inizi davvero a pensare al perch√© non fare un torneo con le ultime quattro squadre.

“La gente parla del perch√© non abbiamo pi√Ļ soldi per la piramide? La MLB ha fatto il suo All-Star Game quest’anno. Hanno guadagnato $ 200 milioni da un luned√¨ e un marted√¨. Potresti fare un gioco All-Star Nord vs Sud da la Premier League per finanziare la piramide molto facilmente”.

(Se ci si pu√≤ permettere molto brevemente di editorializzare, questa √® un’idea che la Premier League dovrebbe assolutamente abbracciare. √ą il concetto pi√Ļ radicale su cui lo sport inglese √® cos√¨ tradizionalmente riluttante: un po’ di divertimento. E gli ostacoli logistici sono nel migliore dei casi minimo. Sostituisci il Community Shield con un All-Star Game dei migliori giocatori della scorsa stagione. Trafuga l’idea dell’NBA affinch√© i migliori giocatori scelgano le loro squadre. Giorni felici.)

Boehly, che era la figura di spicco del consorzio che ha acquistato il Chelsea da Roman Abramovich a maggio, ha anche rivelato che lui e i suoi partner hanno in mente un “modello multi-club”. “Voglio continuare a costruire l’impronta. Penso che ci siano diversi paesi in cui ci sono vantaggi nell’avere un club”.

Non ci √® voluto molto perch√© Boehly e i suoi partner a Clearlake Capital lasciassero il segno a Stamford Bridge. Meno di 100 giorni dopo il completamento della loro acquisizione, hanno licenziato l’allenatore vincitore della Champions League Thomas Tuchel, sostituendolo con il capo allenatore del Brighton e Hove Albion Graham Potter. All’indomani di quella decisione, fonti del Chelsea hanno indicato che c’era stato difficolt√† nel rapporto di lavoro tra il capo allenatore e la propriet√† che alla fine ha costretto quest’ultimo ad agire. Boehly √® diventato il primo individuo a precisarlo pubblicamente, indicando che il 49enne non condivideva la sua visione di un ambiente di lavoro collaborativo.

“Quando acquisisci un’attivit√†, devi assicurarti di essere allineato con le persone che gestiscono l’attivit√†”, ha affermato Boehly. “Tuchel √® ovviamente estremamente talentuoso e qualcuno che ha avuto un grande successo al Chelsea. La nostra visione per il club era trovare un manager che volesse davvero collaborare con noi, un allenatore che volesse davvero collaborare.

“Ci sono molti muri da abbattere al Chelsea. Prima [we arrived], la prima squadra e l’accademia non condividevano realmente i dati, non condividevano informazioni sulla provenienza dei migliori giocatori. Il nostro obiettivo √® riunire una squadra; tutto ci√≤ deve essere una macchina ben oliata.

“La realt√† della nostra decisione era che non eravamo sicuri che Thomas la vedesse nello stesso modo in cui la vedevamo noi. Nessuno ha ragione o torto, semplicemente non avevamo una visione condivisa per il futuro. Non si trattava di Zagabria , si trattava della visione condivisa di come volevamo che fosse il Chelsea. Non √® stata una decisione presa a causa di una singola vittoria o sconfitta. √ą stata una decisione che pensavamo fosse la visione giusta per il club”.