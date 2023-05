Il prodotto più venduto in Decathlon in questo momento e non è per niente sorprendente: è di Adidas e ha uno sconto pazzesco.

Decathlon è il negozio che viene sempre consigliato quando si tratta di trovare qualsiasi prodotto legato allo sport o alla pratica di qualsiasi attività fisica. E tra i loro “bestseller” ci sono spesso modelli di scarpe da ginnastica che solitamente offrono sconti. Questo è il caso delle Adidas che attualmente spopolano in Decathlon. Le più desiderate della stagione e anche scontate.

Decathlon sconta le Adidas più desiderate

Se stai cercando nuove scarpe sportive per questa stagione estiva, non puoi perderti quelle che attualmente sono le scarpe più vendute da Decathlon, che inoltre appartengono ad un marchio molto conosciuto come Adidas e che sono in vendita ora con uno sconto del 35%.

Ci stiamo riferendo ad un classico del marchio Adidas: le Vl Court 2.0, un modello creato per camminare o come segnala Decathlon, per fare una passeggiata urbana, e che si presenta in un giusto colore grigio, in modo che combineranno con tutto ciò che indosserai quest’estate. Ispirate inoltre alle scarpe da skate, risultano un modello moderno ma anche molto elegante.

Con loro potrai camminare per la città, sia per andare al lavoro o per fare una passeggiata in centro e noterai quanto risultino comode e come diciamo, ti stiano bene. Fatte con una tomaia in pelle scamosciata premium, un tessuto che è perfetto anche per la stagione estiva, presentano inoltre ai lati, le tre strisce che identificano Adidas fin dal loro inizio.

Le Scarpe da Passeggiata Urbana Adidas Vl Court 2.0 Donna Grigio sono inoltre fabbricate con una suola cupsole in gomma aderente che fornisce un’eccellente trazione su qualsiasi superficie, il che le rende