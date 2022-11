Il prodotto più popolare di Lidl è tornato e pulire la casa non sarà più un problema

Le pulizie di casa sono essenziali per mantenere gli spazi in cui viviamo accoglienti e igienizzati, per poterne godere al meglio. Oggi vi mostriamo un prodotto Lidl che ha avuto un grande successo di vendite che è tornato disponibile.

Nel suo catalogo, Lidl offre un’ampia varietà di articoli perfetti per la pulizia, dagli utensili ai piccoli elettrodomestici, dispositivi o prodotti che vi aiuteranno a mantenere ogni stanza della vostra casa impeccabile e nelle migliori condizioni.

L’aspirapolvere Lidl che stavate cercando

Questo bidone aspirapolvere, che era già stato in vendita per un po’ di tempo nei supermercati Lidl e che aveva riscosso un grande successo grazie alle sue funzionalità e all’ottimo rapporto qualità-prezzo, è ora tornato nei negozi, prevedibilmente per andare nuovamente a ruba. Il prezzo di questo aspirapolvere è attualmente di 44,99 euro, un prezzo che vale la pena di pagare per usufruire di tutto il suo potenziale.

Caratteristiche tecniche

Questo aspirapolvere di Lidl è un aspirapolvere multifunzione che rimuove lo sporco e poi asciuga senza sforzo, con una potenza di 1200 W. È così versatile che si può usare anche per soffiare o aspirare l’acqua e ha un serbatoio in acciaio inox da 12 litri che si svuota facilmente. La maniglia pieghevole lo rende facile da trasportare.

Il kit comprende un tubo di aspirazione da 2 m, una bocchetta per gli angoli, una bocchetta per i pavimenti, un filtro in carta, un sacchetto filtrante in tessuto lavabile e un filtro in schiuma per l’aspirazione dei liquidi. Dotato di 4 ruote per garantire una stabilità totale, le sue misure sono di 39,7 x 39,7 x 40 cm, con un peso di 3,04 kg.

Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua fabbricazione, l’aspirapolvere Lidl ha un serbatoio in acciaio inox. Il telaio è in PP, l’alloggiamento del motore in PP+PE, la maniglia di trasporto in PP-GF10 e il tubo di aspirazione in HDP.

L’aspirapolvere Lidl è apparecchio poco ingombrante, facile da usare, di cui non potrete più fare a meno.