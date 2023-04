Il prodotto più desiderato di Zara Home è disponibile a un prezzo mai visto prima durante questi saldi

Gli articoli per la casa sono sempre più popolari e di tendenza, tanto che si moltiplicano i negozi specializzati in questo settore, oppure quelli che aggiungono prodotti per la casa ai loro cataloghi nonostante siano focalizzati su altre categorie, come ad esempio la moda. Oggi ti presentiamo un prodotto di Zara Home che è molto ricercato ultimamente e che grazie alle offerte è disponibile a un prezzo mai visto prima… sta volando via da tutti i negozi!

Zara Home propone nel suo vastissimo catalogo un’ampia varietà di prodotti per la casa, praticamente tutto ciò di cui potresti aver bisogno, sia a livello decorativo che funzionale, pertanto è senz’altro un’ottima scelta per cercare tutto ciò che ti serve per la tua abitazione. Il marchio galiziano, appartenente al gruppo Inditex, è presente in oltre 60 paesi.

La candela profumata di Zara Home che fa impazzire nelle offerte

Stiamo parlando della candela profumata cardamomo&chiodi di garofano, con riferimento REF. 2458/705, una fragranza opulenta che presenta note legnose e speziate che creano un accordo gradevole, con una notevole presenza e carattere del cardamomo e dei chiodi di garofano, ideale per creare un’atmosfera aromatica in qualsiasi ambiente della casa. Grazie alle offerte, puoi portarla a casa con uno sconto di 5 euro, per un prezzo finale di soli 12,99€, un importo che vale sicuramente la pena pagare.

Questa fantastica candela profumata di Zara Home ha un peso di 350 g e contiene cere vegetali, rendendo la candela molto decorativa e con una fragranza incredibile grazie alle sue note aromatiche, che si dividono in testa (artemisia, cardamomo, canfora, pino), cuore (chiodi di garofano, noce moscata, legno di cedro, cuoio) e fondo (vaniglia, benzoino, sandalo, legno di guaiaco). Ha una durata stimata di 50 ore.

Perfetta per il soggiorno, la camera da letto, il bagno o qualsiasi altra stanza della casa, Zara Home fornisce alcune suggerimenti per garantire un utilizzo completamente sicuro:

Posiziona la candela su una superficie resistente al calore, evitando superfici calde o fonti di calore.

Tieni la candela lontana da bambini e animali domestici.

La candela deve sempre essere posizionata in verticale affinché la cera si consumi in modo uniforme.

Ogni volta che spegni la candela, aspetta che si raffreddi completamente prima di riaccenderla.

La stoppino deve essere sempre tagliato a 1 cm per garantire una combustione ottimale della cera.

Allontana la candela da tende, ventilatori e condotti di aerazione.

Se posizioni più candele, mantieni una distanza di almeno 10 cm tra di loro.

Spegni la candela dopo 4 ore di utilizzo continuo.

Non lasciare mai la casa o andare a dormire con candele accese.

Spegni la candela prima che sia completamente consumata, lasciando almeno 1 cm di cera.

