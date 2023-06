Il prodotto magico di Zara Home che trasformerà completamente il tuo guardaroba.

Avere cura della propria biancheria è importante per tutti, adulti e bambini, perché così si manterrà sempre in perfette condizioni quando la indosserai. È quindi essenziale fare tutto il possibile per mantenerla nelle migliori condizioni, sia esteticamente che al tatto e per gli odori. Oggi ti presentiamo un prodotto magico di Zara Home per prenderti cura della tua biancheria che adorerai avere in casa per usarlo ogni volta che ne avrai bisogno… sta volando via dagli scaffali!

Zara Home offre una vasta gamma di prodotti nel suo catalogo, tra cui molti per la cura della biancheria, di diversi tipi e sempre centrati sulla cura per farla apparire impeccabile quando la si vuole indossare. L’azienda galiziana, che fa parte del gruppo Inditex, è uno dei negozi di casa e decorazione di riferimento in Italia e ha anche una forte presenza in molti altri paesi.

Il profumo per tessuti di Zara Home che prende cura della tua biancheria

Si tratta del Profumo per tessuti White Powdery, un profumo meraviglioso creato specificamente per l’uso sui tessuti e disponibile in formato spray per un utilizzo comodo, pratico e semplice in ogni occasione. Attualmente disponibile in un flacone da 200 ml al prezzo di €17,99.

Questo fantastico profumo per tessuti di Zara Home ha una formulazione priva di alcol, quindi può essere utilizzato su qualsiasi tessuto senza il rischio di danneggiarlo. È un profumo che fonde l’opulenza della rosa con la delicatezza del giglio, creando un aroma floreale senza tempo, con note di melograno e ambra, oltre a un fondo polveroso di ylang e cedro. Nel complesso, fornisce un aroma ideale che ti incanta e che amerai avere presente sui tuoi capi di abbigliamento e su qualsiasi altro tessuto della tua casa.

Il flacone misura 15 cm di altezza, 6 cm di larghezza e 6 cm di profondità, con un peso totale di 498 g. Per quanto riguarda il suo utilizzo, è sufficiente spruzzare sulla zona desiderata a una distanza di circa 30 cm, solo un paio di volte, poiché un eccesso potrebbe causare macchie, soprattutto se non si rispetta la distanza corretta. Non è consigliabile utilizzarlo su tessuti che potrebbero macchiarsi facilmente con l’acqua, come seta, pelle o cuoio, tra gli altri.

