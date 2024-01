Il prodotto Ikea che ti farà dimenticare di accendere il riscaldamento in salotto

Il prodotto Ikea che ti farà dimenticare di accendere il riscaldamento in...

Ikea a mis en vente un produit à moins de 15 euros qui est parfait pour faire des économies d’énergie cet hiver !

Tout au long de l’hiver, de nombreuses personnes souhaitent des solutions efficaces et peu coûteuses dans le but de faire des économies d’énergie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la firme Ikea a tout ce qu’il faut.

Ikea fait baisser votre facture d’énergie

En cette période de l’année, les Français ont rallumé leur chauffage. Et pour cause, la baisse des températures se fait ressentir et avoir froid chez soi n’est agréable pour personne.

Mais avant de rallumer votre chauffage, sachez qu’il existe des astuces pour réchauffer son logement. Des conseils qui vous permettront de faire des économies sur votre facture d’électricité.

Sachez d’ailleurs que la firme suédoise Ikea propose une idée parfaite pour économiser tout au long de l’hiver. En effet, elle a mis en vente des rideaux occultant qui va bien isoler votre logement durant cette période de l’année.

En effet, le tissu laminé de ces rideaux ne se déchire pas. Ainsi, vous pouvez le couper sans avoir besoin de sortir la machine à coudre pour faire l’ourlet. Mais ce n’est pas tout. C’est un produit respectueux de l’environnement.

Et pour cause, Ikea a révélé : « Ces rideaux sont fabriqués avec environ 34 bouteilles en plastique PET de 0,5 l recyclées. Transformer nos déchets en ressources nous rapproche d’un avenir plus durable » .

Un rideau qui a tout pour plaire

Le ruban du bord supérieur de ce rideau de la marque vous permet de froncer facilement le rideau suspendu avec les crochets RIKTIG. Le ruban fronceur comporte aussi des passants dissimulés qui permettent de suspendre le rideau directement sur une tringle.

Sachez d’ailleurs que ces rideaux ne laissent pas passer la lumière. Ainsi, ils vont aussi vous permettre de bien garder la chaleur dans votre logement. Comme toujours, Ikea a aussi donné des conseils pour prendre soin de son produit.

En effet, l’enseigne a révélé qu’il fallait laver votre produit en machine à 30 °C maximum et avec un traitement normal. En revanche, il ne faut pas utiliser de chlorage ni le sécher en sèche-linge à tambour rotatif.

La firme précise aussi qu’il faut le repasser à une température maximale de la semelle du fer à repasser de 110 °C. En revanche, il ne faut pas utiliser de nettoyage à sec et utiliser un fer uniquement sur l’avant.

Le rideau, vendu à l’unité, fait 250 cm de longueur, 210 cm de largeur et pèse 0.76 kg. Ce produit a d’ailleurs obtenu une très bonne note de 4.5 étoiles sur 5 la part des internautes sur le site internet de la marque Ikea.

Un prix mini

Les clients ont écrit : « Rideau occultant fin et léger. », « Il se découpe très facilement. Le tissu est très facile à coudre. Après repassage, très beau rendu. », « Produit très souple et léger. Excellent occultant. Bonnes dimensions et pas besoin d’ourlet » .

« Il est bien occultant et rend bien… cependant la texture fait très rideau de douche… et le plastique chauffe fort au soleil… mais pour avoir une pièce dans le noir, c’est très bien. Installation facile » .

Si vous souhaitez faire l’acquisition de ce rideau, sachez qu’il est disponible au petit prix de 14,99 euros. À ce prix-là, vous pourrez d’ailleurs en acheter plusieurs pour bien isoler votre maison face au froid de l’hiver.

Ce rideau est disponible sur le site internet de la marque ou encore dans les magasins physiques Ikea. Nul doute qu’il s’agit d’un accessoire très utile pour vous permettre de maintenir votre logement bien au chaud.