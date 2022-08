il prodotto di punta per porre fine allo sfregamento delle cosce

In stagione caldar in cui indossiamo pantaloncini e vestiti, persone con cosce le larghezze tendono a risentirne sfregamento che si verificano all’interno del gambe, qualcosa di molto fastidioso e che può anche diventare doloroso. Fortunatamente, ci sono prodotti Per evitare questo inconveniente, come il crema da decathlon che presentiamo di seguito.

Si tratta del ‘Crema anti-sfregamento 100 ml Aptonia‘, in vendita da Decathlon, che protegge la pelle dallo sfregamento e irritazioni per un prezzo abbastanza economico.

Nonostante sia indicata per la pratica sportiva, questa crema è utile anche per l’uso quotidiano. Come descritto sul sito web, è efficace in più aree del corpo, non solo sulle cosce; anche al collo capezzoliascelle o piedi, poiché lo sfregamento può anche apparire con l’uso di zaini o alcuni tessuti.

Allo stesso modo, questo prodotto è particolarmente interessante per la sua resistenza, poiché resiste al sudore ed è anche manzoè per annaffiarequindi può proteggerci anche durante il nuoto.

La formula è vegano, non contiene parabeni e non è stato testato sugli animali. I loro prezzo è di € 6,99. Alcuni utenti hanno commentato i suoi buoni risultati in social networks.

cosce!! Questa crema per il decathlon (€ 6 circa) eviterà lo sfregamento tra le gambe quest’estate quando indossi una gonna o dei pantaloncini. RT per aiutare una coscia. pic.twitter.com/S6PENDwDMi — Ana🍌 (@HeCalledMeAC) 23 giugno 2018

Piccole amiche con ottime cosce come me, l’ho comprato su Decathlon ed è altamente consigliato per evitare sfregamenti estivi intermuscolari pic.twitter.com/muTX2RUi5t — 🦧🥞 (@beyonsesa) 15 luglio 2017