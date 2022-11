Il prodotto di Mercadona che manca a tutti i suoi clienti per mancanza di scorte

Anche se recentemente abbiamo appreso che il motivo della mancanza di latte Hacendado in molti negozi di Mercadona era dovuto a un problema con i suoi fornitori, ma sembra che i problemi alla supermercati da Juan Roig L’elenco non finisce qui, anche se proprio questa settimana molti dei suoi “capi” si sono ritrovati con gli scaffali vuoti di un prodotto che è anche un punto fermo nelle nostre cucine. Scopriamo di cosa si tratta il prodotto Mercadona che manca a tutti i clienti a causa della mancanza di scorte e quando è possibile che torni in stock.

Il prodotto Mercadona che manca a tutti i vostri clienti

Quando un prodotto Mercadona diventa virale o è una novità che tutti vogliono provare, è normale che finisca per esaurire le scorte o che si verifichino problemi di magazzino, ma la situazione è diversa per quanto riguarda altri prodotti prodotti di base e che in genere sono sempre disponibili, ma che negli ultimi giorni sono assenti dagli scaffali di Mercadona. Questo è il caso del besciamella, che negli ultimi giorni sembra essere scomparsa. da molti supermercati Mercadona perché non hanno scorte per rifornirli. Qualcosa che ha attirato molta attenzione da parte dei clienti, tanto che hanno chiesto informazioni sui social network:

Ciao, Rocío. Non disponiamo temporaneamente di questo prodotto, ma stiamo lavorando per ripristinare il servizio il prima possibile. Nel frattempo, possiamo offrirvi la besciamella Knorr fino a quando non avremo di nuovo la besciamella Hacendado.

– Mercadona (@Mercadona) 13 ottobre 2022Il mattone a cui ti riferisci è quello del tre pentolini di besciamella Hacendado pronto da mangiare o da cucinare e quindi era un prodotto considerato un alimento di base per molte persone. Il problema delle scorte e dei fornitori che Mercadona sta affrontando non riguarda solo il latte (sia intero che scremato, nonché quello con calcio e proteine) e la besciamella, ma anche la salsa béchamel. altri prodotti di consumo di base non sono disponibili in molti negozi. Questo è il caso di Burro “leggero” Hacendado o il suo famoso salmone di mare e anche alcuni prodotti della sezione cosmetica e igiene come il scrub minerale per il corpo con sali del Mar Morto.