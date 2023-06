Il prodotto di Lidl che sta spopolando tra i clienti e costa 4 euro: “L’ho trovato per caso”

Lidl è la catena di supermercati che si contraddistingue per offrire prodotti di qualità a prezzi molto competitivi. Tra la vasta gamma di articoli, alcuni si distinguono per il loro successo tra i consumatori, in particolare quelli della sezione di alimentazione vegana e vegetariana e in particolare uno che sta spopolando e sta per esaurirsi. Non lasciarti sfuggire il prodotto di Lidl che sta spopolando tra i suoi clienti e costa 4 euro e la cui offerta è stata scoperta “per caso” da uno dei suoi clienti.

Lidl mette in offerta il suo miglior prodotto vegano

Uno dei prodotti vegani che spopola sempre da Lidl è Vuna, un’alternativa vegana al tonno venduta in vasetti di vetro e che ha un sapore e una consistenza molto simili al pesce in scatola. Questo prodotto è realizzato con proteine di pisello, olio di colza, glutine di frumento, aromi, fibre di agrumi e sale. Inoltre, non contiene conservanti né coloranti artificiali.

Un prodotto che come abbiamo detto viene sempre molto venduto da Lidl ma ora ha un’offerta interessante che è stata resa nota grazie a Twitter.

Il prezzo abituale di Vuna in Lidl è di 4,15 euro per il vasetto da 160 grammi, il che rappresenta un costo abbastanza ragionevole se consideriamo che il prezzo della concorrenza, come Carrefour o Alcampo, solitamente si aggira intorno ai 6-7 euro. Ma ora, inoltre, la catena tedesca ha lanciato un’offerta irresistibile che ha creato un grande entusiasmo tra i suoi clienti: il 50% di sconto sulla seconda unità.

Quindi, se acquisti due vasetti di Vuna, il secondo ti costa solo 2,08 euro, il che significa che puoi portarti a casa 320 grammi di questo prodotto per soli 6,23 euro. Un affare che molti consumatori non hanno voluto perdere e che ha causato la mancanza di questo prodotto in alcuni negozi.

Vuna è un prodotto ideale per preparare insalate, panini, tartine o qualsiasi altro piatto ti venga in mente. Il suo valore nutrizionale è molto interessante, in quanto fornisce 17 grammi di proteine per ogni 100 grammi di prodotto, oltre agli acidi grassi omega 3 e omega 6.

Il Vuna non è l’unico prodotto vegano o vegetariano di successo da Lidl. La catena offre anche altre opzioni come hamburger, salsicce, nuggets, polpette o formaggio grattugiato senza ingredienti di origine animale. Tutti questi con la garanzia di qualità e sostenibilità che caratterizza Lidl.

Ma se vuoi approfittare dell’offerta di Vuna e gustare questo delizioso prodotto vegano, affrettati e vai nel tuo negozio Lidl più vicino prima che si esaurisca.

