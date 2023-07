Il prodotto di Lidl che sta riscuotendo successo tra i suoi clienti: il tappetino per far dimenticare al tuo cane il caldo.

Con l’arrivo dell’estate, molti proprietari di cani si preoccupano del benessere dei loro animali domestici, che soffrono più di noi le alte temperature. Anche se esistono alcuni trucchi per rinfrescare i cani, come bagnare il loro pelo o dar loro del ghiaccio, non sono sempre sufficienti o pratici. Per questo motivo, Lidl ha lanciato un prodotto che sta facendo impazzire i suoi clienti: un tappetino rinfrescante per cani.

Lidl lancia il tappetino per cani che fa impazzire

Lidl ha reso felici i proprietari di cani poiché nelle loro filiali hanno un tappetino rinfrescante che per meno di 10 euro, eviterà che gli animali domestici abbiano caldo mentre sono sdraiati.

Si tratta di un accessorio che viene posizionato sul pavimento o nel luogo dove il cane di solito riposa, e che ha la capacità di raffreddarsi automaticamente quando entra in contatto con il corpo dell’animale. In questo modo, gli fornisce una sensazione di freschezza e sollievo che lo aiuta a combattere il caldo. Inoltre, è resistente ai graffi e può essere facilmente pulito con un panno umido.

Fatta in poliestere rivestito di PVC e con gel refrigerante all’interno, questo tappetino rinfrescante per cani di Lidl ha una dimensione di 90 x 50 cm nel caso del modello rettangolare o un diametro di 50 cm nel caso del modello rotondo. Il prezzo è di 9,99 euro.

Disponibile in colore giallo, può essere piegato e riposto quando non viene utilizzato, e non ha bisogno di elettricità o acqua per funzionare. Basta fare attenzione che il cane non lo morda o lo graffi, poiché potrebbe danneggiare il materiale interno che contiene il gel refrigerante. Una volta che il cane si alza, il tappetino smette di emettere il freddo che offre grazie al contatto con il cane, ma una volta che si sdraia di nuovo, noterà come emette nuovamente calore.

Cosa stai aspettando? Lidl sta avendo successo con questo prodotto per rinfrescare gli animali domestici in estate. Possiamo addirittura portarlo con noi quando andiamo in vacanza poiché è anche molto leggero e si pulisce facilmente. Basterà usare un panno pulito e leggermente umido per rimuovere le macchie o i peli lasciati dal tuo cane. Se desideri acquistarlo, è in vendita nei negozi Lidl e anche nel loro negozio online, ma non tardare ad averne uno perché con l’ondata di caldo che stiamo vivendo, sicuramente si esaurirà in poche ore.

