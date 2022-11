Il prodotto dell’anno di Mercadona: il prodotto più richiesto in ogni casa

Molti sono i prodotti di Mercadona che finiscono per diventare un successo nel tempo, mentre altri irrompono sulla scena fin dal momento del lancio come “top seller” che tutti vogliono provare. In questa occasione, parliamo di uno di quei prodotti che è diventato uno dei migliori prodotti che non possono mancare in nessun casa. In effetti, stiamo parlando del Il prodotto dell’anno di Mercadona è diventato il più richiesto.i più venduti e i più consigliati.

Il miglior prodotto dell’anno in Mercadona

Sebbene la sezione di alimentazione Mercadona è senza dubbio il supermercato di maggior successo grazie all’ampia varietà di prodotti che vi si trovano. è uno dei suoi prodotti per la casa che è diventato il più desiderato di tutti. e anche il più venduto.

Questo è il Profumatore per bucato Bosque Verde con intensificatore di fragranza. Un prodotto per il bucato che, a detta di tutti, è il migliore tra i prodotti per la pulizia dei vestiti che possiamo trovare in Mercadona. microcapsule a rilascio di profumo Il prodotto ha la stessa funzione degli ammorbidenti, quindi per utilizzarlo basta metterlo nella vaschetta della lavatrice identificata per l’ammorbidente. Per quanto riguarda la quantità da aggiungere, dipende dalla quantità di vestiti o dal carico che mettiamo in lavatrice. Pertanto, per un carico compreso tra Da 4 a 5 chili si consiglia di utilizzare 20 ml o mezzo tappo di prodotto di profumeria. in modo che i vestiti profumino come un normale profumo, ma se si vuole che profumino di intensamente dovrete versare un po’ di più fino ad arrivare al 30 ml.Nel caso di realizzazione di un lavatrice di peso compreso tra 6 e 8 chili, è possibile utilizzare 30 ml per un normale profumo, o 60 ml (un tappo e mezzo) per un profumo intenso.Se desiderate avere anche il profumatore per vestiti Bosque Verde, è disponibile nella sezione Pulizia e Casa di Mercadona. Viene venduto in un Il flacone da 720 ml (che equivale a circa 36 lavaggi) ha un prezzo di 3,15 euro.