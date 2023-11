Il prodotto più incredibile di Lidl è tornato ed è tornato con una vendita da sogno!

Il prodotto più sorprendente di Lidl è tornato ed è tornato con una vendita da sogno. Un prodotto che sicuramente vi farà guadagnare molto se conoscete qualcosa di cucire oppure potrebbe diventare, chissà, uno dei vostri nuovi “hobby”, visto che potrebbe spingervi a realizzare le vostre creazioni di moda o a usarlo per un’infinità di lavori manuali in casa. Scopriamo di cosa si tratta e a che prezzo è in vendita da Lidl.

Il prodotto più sorprendente di Lidl è tornato!

Lidl ha diversi prodotti che, nel tempo, sono diventati i più popolari sul mercato. “top seller” di questi supermercati. Questo è il caso, ad esempio, del suo fornaio o il suo robot da cucinama anche del prodotto di cui vi parliamo ora e che ora viene venduto anche con un 100 euro di sconto.

Prodotti che sono sempre esauriti quando vengono messi in vendita ma che, per nostra fortuna, finiscono sempre per tornare. Questo è proprio il caso del suo Macchina per cucire Veritas, modello Elástica II. Una delle migliori macchine da cucire sul mercato e che molti clienti Lidl hanno già in casa, quindi ora è la vostra occasione per averla e anche a un prezzo che non credereste mai. punto overlock che Lidl qualifica nel suo negozio online come prodotto star in quanto, come abbiamo detto, è una delle più vendute e più apprezzate dai suoi clienti grazie a una serie di caratteristiche che la rendono una delle macchine per cucire più complete e potremmo anche dire che permette finiture professionali su qualsiasi tessuto che si voglia cucire. Il risultato è sempre una cucitura pulita, sicura ed elastica, sia con 2, 3 o 4 fili. Grazie al contenitore di raccolta integrato, è possibile realizzare orli, tagli e cuciture in un’unica fase e con un massimo di 1000 punti al minuto é inoltre possibile impostare la lunghezza del punto e la larghezza di taglio regolabili. Con controllo elettronico della velocità, regolatore di pressione a pedale cucire, tensione del filo regolabile e coltello superiore pieghevole Grazie alla sua robusta struttura, è la macchina ideale per le cuciture decorative. macchina da cucire necessaria nel caso in cui vi piaccia cucire e siate in grado di realizzare anche i vostri stessi abiti, ma è anche perfetto per i principianti o se siete degli hobbisti e volete perfezionare il vostro cucito.Il suo prezzo è di 339 euro, ma come abbiamo già detto, ora è scontato di 100 euro, in modo che vi costerà solo 239,99 euro.

