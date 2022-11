Il principe saudita Al Waleed diventa il secondo maggiore azionista del “nuovo” Twitter

il miliardario principe saudita Al Waleed bin Talal è diventato il secondo maggiore azionista nuovo” Twitterdopo il magnate sudafricano Elon Musk acquisito il social network. “Caro amico “Capo Twit”, Elon Muskinsieme fino in fondo”, ha detto ieri Al Waleed al suo account twitterdopo che lo stesso Musk ha annunciato l’acquisizione del social network.

Il principe saudita ha detto di aver trasferito la proprietà del 34.948.975 azioni esistente sulla piattaforma, del valore di $ 1,89 miliardial “nuovo Twitter”, in modo che Al Waleed diventi “il secondo maggiore azionista dopo Elon Musk”, come annunciato dallo stesso Al Waleed nel suo racconto.

Il principe saudita è noto per i suoi investimenti internazionali. Possiede hotel di lusso a Parigi e New York, come il Quattro stagioni a Parigi o il Savoia a Londra, nonché azionista Citigroup o Uber Dubai attraverso il suo veicolo di investimento Kingdom Holding Company. Lo scorso aprile, Al Waleed ha rifiutato l’offerta di Muskanche CEO di Tesla, di 43.000 milioni di dollari (circa 40.000 milioni di euro) per acquistare social network “Non credo che l’offerta proposta da Elon Musk (54,20 dollari per azione) si avvicini al di valore intrinseco a Twitter, data la sua prospettive di crescitaPoi disse il principe.

Ma questo è cambiato dopo che Musk venerdì è diventato l’unico proprietario di Twitter. Giovedì sera il tycoon ha twittato “l’uccello è stato liberato”, che è stato interpretato come l’annuncio che l’operazione di acquisto di Twitter è stata chiusa per 44.000 milioni di dollari, dopo diversi mesi di alti e bassi. E sebbene non lo abbia reso pubblico, poche ore prima si è appreso che Musk aveva informato i quattro più importanti manager della rete che erano stati licenziati, compreso l’amministratore delegato, Parag Agrawalcome pubblicato dai principali media statunitensi, oltre all’uscita dal New York Stock Exchange e all’attuazione dell’a nuova politica di moderazione dei contenuti.

Quel sabato, Al Waleed ha twittato di essersi unito al progetto dell’uomo più ricco del mondo dopo aver trasferito tutte le condivisioni che aveva nel social network sul “nuovo Twitter guidato da Elon Musk”. “L’accordo è in linea con la strategia di investimento a lungo termine che caratterizza Kingdom Holding Company”, ha aggiunto la dichiarazione condivisa dal principe saudita.