Il prima e il dopo di una donna con la malattia di Huntington operata a Sant Pau

Il Ospedale di Santa Creu i Sant Pau, a Barcellona, ​​ha eseguito un intervento di stimolazione cerebrale profonda su un paziente affetto da malattia di Huntington, una malattia neurodegenerativa incurabile che include movimenti involontari di tutto il corpo, disturbi cognitivi Y disturbi psichiatrici. L’intervento pionieristico è il primo realizzato da Sant Pau. In tutto il mondo, quasi nessuno un centinaio di loro.

Il video che accompagna questa notizia mostra il prima e il dopo dell’operazione, che è servita al paziente per alleviare i movimenti involontari aggressivi causati dall’Huntington. EL PERIÓDICO è entrato in sala operatoria durante l’intervento e ha parlato settimane dopo con gli specialisti dell’Hospital de Sant Pau per dare seguito al caso. In un reportage multimediale, il giornale racconta i dettagli dell’intervento e spiega qual è stata l’evoluzione del paziente [pulsa aquí para leer el reportaje multimedia]

L’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il paziente di Huntington consiste nel posizionamento elettrodi di stimolazione cerebrale profondo in regioni molto specifiche del cervello. Lo scopo è regolamentare neuromodulare l’attività neurale alterata che dà origine a sintomi motori. “Non è una terapia consigliata, ma funziona solo in pochi casi. Questo è un paziente altamente selezionato”, affermano i neurochirurghi.