Il prezzo non è un problema! Lidl mette in vendita la scrivania perfetta con spazio di archiviazione, più economica di quanto tu possa immaginare.

Il prezzo non è un problema! Lidl mette in vendita la scrivania...

La scrivania è uno dei mobili più importanti che si possono avere in casa, soprattutto se ci sono studenti o lavoratori che spesso hanno bisogno di svolgere diverse attività a casa, in quanto sarà il luogo migliore per sedersi a farle. Oggi ti mostriamo una scrivania di Lidl con grande capacità di archiviazione che è super economica e ti sarà utile sia per i bambini che per gli adulti… affrettati che vola!

Durante l'anno è possibile trovare diverse scrivanie nei vari cataloghi di Lidl, mobili realizzati con materiali e caratteristiche diverse che sono sempre ottime opzioni poiché la qualità e la versatilità sono sempre presenti. La catena tedesca diventa virale sui social media con molti dei suoi prodotti e offerte, un'azienda di successo che ogni giorno aumenta il numero di clienti nel nostro paese.

Questa è la scrivania di Lidl che devi prendere in considerazione

Si tratta della Scrivania con archiviazione, un meraviglioso mobile che può offrirti un grande servizio nella camera dei bambini o nel tuo ufficio a casa e che puoi sfruttare molto. Attualmente ha un prezzo di 79,99 euro, un investimento che vale la pena poiché ti porti a casa un mobile versatile e di qualità.

Questa fantastica scrivania di Lidl può essere montata in due posizioni diverse ed ha un design moderno con finitura bianca opaca, oltre ad altre caratteristiche interessanti come le seguenti:

Ampio spazio di archiviazione grazie a 2 scomparti aperti, un cassetto e una porta.

Ripiani regolabili in altezza.

Protezioni per non danneggiare il pavimento incluse.

Maniglie in metallo.

Resistente ai graffi e facile da pulire.

Realizzato in truciolato rivestito con resina melaminica.

Misure della variante ad angolo: 117 x 75,5 x 83 cm.

Misure della variante retta: 149,5 x 75,5 x 50 cm.

Peso 35,6 kg.

Nel kit di vendita sono incluse le istruzioni e i materiali necessari per il montaggio, che può essere fatto in modo comodo e semplice. Se lo acquisti online puoi riceverlo comodamente a casa tua, con consegna programmata e consegna alla tua porta, anche se devi salire le scale.

Se ora che il ritorno a scuola è praticamente qui hai bisogno di creare un luogo di studio comodo ed efficiente, non c'è dubbio che questa fantastica scrivania di Lidl ti possa tornare molto utile e ne trarrai molto beneficio. Buono, bello e economico… non si può chiedere di più!

