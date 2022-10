Il presidente del Real Madrid Florentino Perez raddoppia la voglia di Super League europea

In quello del Real Madrid riunione generale annuale domenica, presidente del club Fiorentino Perez ha raddoppiato la fallita Super League europea, dicendo che √® necessario che il calcio mantenga la sua posizione di sport pi√Ļ popolare al mondo. Perez √® stato uno dei sostenitori della lega separatista che tentato di lanciare nell’aprile del 2021, e ritiene che siano necessarie pi√Ļ partite tra club europei di alto profilo per continuare a far crescere le entrate complessive di questo sport. Barcellona e Juve sono stati gli altri tre club a mantenere il sostegno pubblico al progetto, ma il Real Madrid si trova in una posizione diversa dai due.

I Blancos hanno conti relativamente in pareggio rispetto al Barcellona che tira le leve finanziarie per registrare nuovi acquisti e la Juventus non avrebbe abbastanza soldi per passare da Massimo Allegri nel bel mezzo di un inizio di stagione deludente.

“Il calcio √® malato. I giovani sono sempre meno interessati. Stiamo perdendo la battaglia globale dell’intrattenimento. Se la UEFA fosse responsabile del tennis mondiale, vedremmo solo un [Rafael] Nadal vs. [Roger] Federer ha giocato due o tre volte”, ha detto Perez. “Nadal-Djokovic ha giocato 59 volte. √ą noioso? Real Madrid e Liverpool, solo nove volte in 67 anni. Che senso ha privare i fan di queste partite?”

Ci deve essere un equilibrio tra i massimi scontri nazionali ed europei, che è ciò che andrebbe perso in uno scenario di Super League europea. Poiché il tennis è uno sport individuale o di coppia, è diverso da quello che il calcio ha da offrire come sport di squadra.

“Eravamo i primi in tutti gli sport e ora siamo caduti al 13¬į posto”, ha detto Perez, citando una classifica Forbes per i club pi√Ļ preziosi del mondo. “Siamo stati superati da 12 club degli sport americani. Devono fare qualcosa di molto bene nel stati Uniti e molto male in Europa … Il calcio sta perdendo la battaglia globale dell’intrattenimento contro altri sport e altre piattaforme”.

√ą vero che le squadre sportive americane stanno aumentando di valore, spinte dalla Coppa del Mondo 2026 ospitata dagli Stati Uniti, Canadae Messico. I Dallas Cowboys, i New England Patriots e i Los Angeles Rams hanno tutti stadi che ospiteranno le partite della Coppa del Mondo. Per Cowboys e Rams, i loro stadi sono considerati lo stato dell’arte rispetto a quelli di tutto il mondo, il che aggiunge valore alla squadra. Nel calcio, le condivisioni di campo e il non possedere il tuo stadio sono comuni, il che sminuisce il valore complessivo di una squadra.

Il Real Madrid di Perez è ancora la prima squadra di calcio in quella lista con un valore di $ 5,1 miliardi, ma crede che il campionato sia necessario per portarli al primo posto.

“La Super League non sarebbe una competizione chiusa, in quanto avrebbe il 25% dei suoi posti aperti. Di recente, il presidente dell’ECA (European Clubs Association) ha affermato che il Real Madrid ha paura dell’ECA. Forse dovremmo ricordare al presidente dell’ECA chi il Real Il Real Madrid lo √®”, ha detto Perez in risposta al presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi, che √® contrario alla Super League. “La competizione √® nel nostro DNA e il club ha la responsabilit√† di proteggere il calcio nel suo insieme e questo significa non accettare minacce da qualsiasi luogo provengano”.

Questo è vero solo in parte in quanto il piano originale prevedeva che i membri fondatori della Super League fossero immuni dalla retrocessione. Complessivamente, sarebbero coinvolte 20 squadre di cui 15 immuni dalla retrocessione. La possibilità che ogni squadra esca da un posto in Champions League creerebbe un sistema privo di competizione. Per i club di campionati minori come Ajax e celticouna Super League li escluderebbe in un modo che Champions League ed Europa League non fanno.

La voglia di Perez per una Super League non andr√† via presto, ma dovr√† creare un sistema aperto se vuole superare il limite senza concorrenza. Alcuni dei problemi con la Champions League saranno gi√† risolti con il passaggio al modello svizzero nel 2023, creando incontri pi√Ļ coerenti tra le squadre pi√Ļ grandi in un formato campionato invece della fase a gironi.