Il preservativo a semaforo, il preservativo che cambia colore se rileva una malattia a trasmissione sessuale

C’è un ‘boom’ di Malattie trasmesse sessualmente (malattie sessualmente trasmissibili o malattie sessualmente trasmissibili). Le cifre lo confermano: le infezioni veneree come l’HIV, la clamidia o la gonorrea sono aumentate dell’84% in cinque anni in Spagna. Inoltre, crescono principalmente tra i Uomoche raddoppiano le diagnosi rispetto a quelle donne. Per affrontarli senza arrendersi sesso C’è solo una soluzione. Il conservante. Inoltre, ce ne sono alcuni che lo rendono ancora più semplice. Si tratta del preservativi semaforici: cambiare da colore se l’altra persona ha malattie sessualmente trasmissibili.

Ci sono più di 30 malattie trasmessa sessualmente causata da batteri, virus, funghi, protozoi e da artropodi. I più comuni, invece, sono: clamidiail gonorreail sifilideil herpes e il verruche genitaliHIV, candidosiil triconomia e il papilloma-virus umano (HPV). In Spagna, inoltre, sono più numerosi i casi di shigellosi, il cui sintomo principale è la diarrea.

Preservativo creato da adolescenti

Che ci siano preservativi che cambiano colore quando entrano in contatto con fluidi o tessuti infetti, è a notevole anticipo. L’invenzione non è nuova, né ci voleva Einstein per pensarci: è stata inventata da tre adolescenti.

Era il 2015, quando gli studenti dell’Accademia di Isacco Newton in Regno Unito Daanyaal Ali, Muaz Nawaz e Chirag Shah hanno creato questo nuovo metodo che avverte del pericolo di malattie sessualmente trasmissibili.

Colori e malattie sessualmente trasmissibili che rilevano

Lo chiamano ‘Occhio ST‘ ed è un preservativo di lattice dotato di molecole in grado di identificare malattie sessualmente trasmissibili. Quindi, viene tinto con un colore specifico per ciascuno di essi. In questo modo si indossa il preservativo verde in contatto con il clamidiagiallo per lui Herpes genitale, blu per il sifilide Y viola prima di lui papilloma-virus umano (HPV).

Tutti sono vantaggi con questo prodotto, giusto? C’è solo una cosa: a più di sette anni dalla sua creazione, non è in vendita né c’è alcuna intenzione di svilupparlo su larga scala. Nel frattempo, dovremo diventare più consapevoli del importanza dell’uso di preservativo tradizionale.

Più misure di prevenzione

Di fronte a questo aumento delle malattie sessualmente trasmissibili, i medici avvertono che l’uso dei preservativi non è sufficiente e che sono necessari più risorse per implementare il prevenzione. In questo senso chiedono più screening nelle persone asintomatiche per ridurre le infezioni. D’altra parte, il nuovo legge sull’aborto incorpora due misure fondamentali: formazione scolastica Y distribuzione gratuita di preservativi negli istituti, nelle carceri e nei centri dei servizi sociali.