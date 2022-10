Il potere dei colori

I colori, in particolare attraverso la pittura, contribuiscono notevolmente all’atmosfera che si desidera creare in una stanza. Molto di più, hanno un impatto sulle nostre vite influenzando quotidianamente le nostre emozioni e il nostro morale.

Un colore tenue, come questa bellissima tonalità floreale qui, proietta un’aura rilassante nel luogo che lo accoglie. Non c’è da stupirsi che MF Paints lo abbia votato come colore dell’anno 2022! Dopo diversi mesi di incertezza, è giunto il momento di iniziare un nuovo capitolo. Tonalità curative e riflessi ottimisti daranno vita ai tuoi sogni di rinnovamento!

5 palette 100% stimolanti!

verde salvia

blu mare

carta kraft marrone

Rosso rosato

Giallo sole

Lo sapevate?

MF Paintings è un’azienda locale!

MF Paintings è un’azienda familiare orgogliosamente del Quebec con sede a Laval. Fondata nel 1967, ha più di 50 anni di esperienza nella creazione di prodotti di qualità riconosciuti dalla comunità professionale e adottati nelle case di molti Quebec sia per l’arredamento interno che esterno.

Un servizio clienti impareggiabile e leader istintivi hanno consentito all’azienda di continuare a distinguersi nel corso degli anni e di godere di una reputazione costante. I loro prodotti sono offerti attraverso una rete di 174 rivenditori dislocati in tutto il Quebec.

Per maggiori informazioni: www.paintingsmf.com