Il potenziamento con un vaccino Pfizer offre maggiore protezione a coloro che hanno ricevuto il vaccino cinese

UN dose di richiamo con un vaccino a RNA messaggero (come Pfizer o Moderna) a una persona con cui è stata immunizzata CoronaVac (da Sinovac, il vaccino cinese) offre un protezione notevolmente superiore contro il covid-19 rispetto al potenziamento con lo stesso vaccino. Infatti, due dosi di CoronaVac offrire protezione quasi nullo UN studio osservazionale realizzato in Brasile e co-diretto da Fiocruz e dal Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), centro promosso dalla Fondazione “la Caixa”, monitora le persone immunizzate con vaccini virali inattivati ​​(uccisi), come nel caso di CoronaVac.

Finora, la maggior parte degli studi sull’efficacia del vaccino si è concentrata vaccini adenovirali e a RNA messaggero, nonostante il uso diffuso di vaccini virali inattivatisoprattutto nei paesi di reddito medio e basso. Infatti, metà delle dosi somministrate a livello globale fino a gennaio 2022 corrispondono a vaccini virali inattivati ​​(CoronaVac e Sinopharm). Molti esperti hanno già espresso il loro Dubbi all’epoca dell’efficacia di CoronaVac, che era molto inferiore a quella dei vaccini commercializzati in Europa. La ricerca di ISGlobal, pubblicata sulla rivista ‘Comunicazione Natura’, ha importanti implicazioni per strategie di rinforzo mirate nei paesi in cui la maggior parte della popolazione ha ricevuto vaccini a base di virus inattivati.

“Conoscere l’efficacia della dose di richiamo nelle popolazioni vaccinate con virus inattivato è essenziale per guidare future strategie di vaccinazione in questi paesi”, dice Otavio Ranzani, ricercatore ISGlobal e primo autore dello studio. Ranzani spiega a questo giornale che “CoronaVac è utilizzato in più di 50 paesi, comprese le regioni dell’Asia, del Sud America, del Centro America e dell’Est Europa”. È, di per sé, il vaccino “più utilizzato”. Il vaccinazione contro il covid-19 Ha dimostrato di essere molto efficace nella protezione da malattie gravi e morte. Tuttavia, l’efficacia della vaccinazione primaria (cioè le due dosi iniziali) è diminuita con l’avvento del nuove variantiin particolare l’omicron, che ha giustificato il necessario somministrare una dose di richiamo.

1,4 milioni di casi

In questo studio, Ranzani e colleghi hanno valutato il booster di efficacia con un vaccino CoronaVac o con un vaccino Pfizer negli adulti brasiliani che inizialmente hanno ricevuto due dosi di CoronaVac. L’analisi, che comprendeva quasi 1,4 milioni di casi (con il rispettivo controllo), si è proceduto tra dicembre 2021 e aprile 2022, un periodo in cui predominava omicron BA.1 ed è stato confrontato con un periodo in cui dominava il delta. Il Brasile ha usato i vaccini CoronaVac, Astrazeneca, Pfizer e Janssen. Lo studio descrive i primi otto mesi della campagna in questo paese.

“Il punto di forza del nostro studio osservazionale è il grande dimensione del campione e il Copertura geograficache copre ciascuno dei 5.570 comuni brasiliani”, afferma Giulio Crodaricercatore presso Fiocruz e la Yale School of Public Health e co-autore principale dello studio.

I risultati mostrano che la vaccinazione primaria con due dosi di CoronaVac non offrivano quasi nessuna protezione contro la malattia sintomatica dell’omicron e tra il 40% e il 50% di protezione contro le malattie gravi. Una dose di Il booster CoronaVac non ha fornito una protezione aggiuntiva contro le malattie sintomatiche e solo una protezione moderata contro le malattie gravi (74% e tra il 40% e il 50% in quelli di età superiore a 75 anni). Inoltre, questa protezione sembra diminuire dopo quattro mesi. D’altra parte il booster con RNA messaggero ha fornito una maggiore protezione contro la malattia sintomatica e grave (56,8% e 86%, rispettivamente) che sembra durano più di quattro mesi.

“I nostri risultati hanno implicazioni immediate per Strategie di somministrazione di rinforzo nel contesto della variante omicron“, afferma Ranzani. Dimostrano che, negli individui che inizialmente hanno ricevuto vaccini inattivati, il rinforzo con un vaccino a RNA messaggero offre a notevole aumento della protezione, anche negli anziani.