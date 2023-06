Il potente aspirapolvere a prezzo stracciato di Lidl che è identico al Dyson e sta volando via

L’aspirapolvere è uno degli elettrodomestici più utili in casa, un grande aiuto per rendere le pulizie molto più facili e richiedere meno tempo, oltre al fatto che passare l’aspirapolvere sarà sempre molto più efficace della scopa. Oggi ti mostriamo un aspirapolvere di Lidl che non ha nulla da invidiare al più famoso di Dyson ma che ha un prezzo stracciato, tanto che non potrai resistere a comprarlo… e lo apprezzerai!

Lidl ha una vasta gamma di elettrodomestici nella sua sezione per la casa che sono progettati specificamente per rendere la tua vita più facile, che sia per le pulizie, per preparare il cibo o per lavare i vestiti, tra molti altri che attualmente sono sul mercato. La catena tedesca ha successo con gli elettrodomestici che mette in vendita, tanto che in numerose occasioni sono diventati virali.

L’aspirapolvere ricaricabile di Lidl che cambierà la tua vita

Si tratta dell’Aspirapolvere ricaricabile 2 in 1 da 18 V, una meraviglia di elettrodomestico che migliorerà la tua vita grazie a tutto quello che può fare per te quando pulisci la casa, molto simile ai migliori che puoi trovare di Dyson ma a un prezzo molto inferiore, quindi senza dubbio vale la pena provarlo. Al momento ha un prezzo di 69,99€, un vero affare che non puoi lasciarti scappare.

Questo fantastico aspirapolvere ricaricabile di Lidl è classificato dalla catena tedesca come “Prodotto stella” grazie, tra le altre cose, al fatto di essere un 2 in 1 con sistema a doppio filtro, un aspirapolvere pratico, flessibile e facile da usare che ha un piccolo aspirapolvere portatile estraibile per le zone più piccole. La funzione di aspirazione pavimento ha 2 livelli di aspirazione (modalità alta potenza e modalità ECO).

Tra le altre sue molte caratteristiche interessanti si possono evidenziare la tecnologia senza sacco con sistema a doppio filtro, spazzola con motore, filtro lavabile fine e grosso e luci indicatori sulla bocchetta per i pavimenti. Nel kit di vendita è incluso il cavo di alimentazione, il caricatore con luce indicatrice di carica, la batteria e l’accessorio 2 in 1 con testina per giunti e spazzola. La batteria ha un’autonomia di 26 minuti in modalità alta potenza e 34 minuti in modalità ECO, e impiega circa 6 ore per caricarsi completamente.

Per quanto riguarda le sue misure, sono 26,4 x 112 x 22 cm, con una lunghezza del cavo di 180 cm e un peso di 2,6 kg.

