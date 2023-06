Il pollo in tapeo di Mercadona che renderà le tue riunioni familiari indimenticabili

Avere sempre a portata di mano uno spuntino o un veloce e gustoso tapeo è l’asso nella manica che è sempre necessario avere tra gli alimenti presenti nella tua cucina, sia per quando hai visite sorpresa o poco tempo per cucinare.

Tra la vasta gamma di prodotti alimentari Hacendado, Mercadona ha appena lanciato una proposta che sta per diventare uno dei prodotti di punta della catena di supermercati: le ali di pollo Asadas Hacendado.

Autentica carne di pollo e sapore casalingo

Immagina di dover preparare uno spuntino gustoso in poco tempo, avresti dovuto comprare una bella lista di ingredienti e aver iniziato a cucinare almeno un paio d’ore prima di iniziare a mangiare o che arrivino gli ospiti.

Le ali di pollo asadas di Hacendado offrono il risultato di un piatto casalingo in pochi minuti, in quanto contengono il 96% di carne di pollo e ingredienti come olio di girasole, sale, vino e spezie. Un piatto delizioso per salvare qualsiasi pasto in pochi minuti in forno o microonde.

Un precotto più salutare del solito

Uno dei principali inconvenienti dei piatti precotti è che di solito contengono additivi e alimenti processati che li rendono molto poco salutari. Tuttavia, le ali di pollo asadas di Hacendado rappresentano una proposta piuttosto più salutare del solito. Il loro valore calorico è di soli 240 calorie per ogni 100 grammi di alimento, molto meno di quanto ci si potrebbe aspettare. Per quanto riguarda il resto del loro apporto nutrizionale, per la stessa quantità di prodotto, contiene 18 grammi di grassi, 17 grammi di proteine ​​e 1,2 grammi di sale.

Tapeo di ali di pollo in quattro minuti

La preparazione di queste ali a casa ti richiederà quattro minuti e pochi secondi. Se devi farle per una visita sorpresa, hai il tempo di averle pronte nel tempo che passa tra quando chiamano al citofono di casa tua e arrivano nel tuo soggiorno. Devi solo tirare fuori le ali dalla busta e versarle nel contenitore che le contiene e riscaldarle nel microonde per quattro minuti a massima potenza.

Se le fai in forno, avrai bisogno di un po’ più di tempo, ma non molto. Per il forno, è necessario versare le ali in un contenitore adatto per questo elettrodomestico, e non nel barattolo che viene fornito per il microonde. Preriscalda il forno per due o tre minuti a 180 gradi e quindi metti le ali per 15 minuti.

Più economico che comprare gli ingredienti separatamente

Comprare tutti gli ingredienti necessari per fare delle ali di pollo in condizioni può richiedere un bel po’ di spesa al supermercato, tuttavia, le ali di pollo di Mercadona possono essere acquistate per soli 4,50 euro il contenitore da mezzo chilo, che può contenere tra 8 e 10 ali di pollo.

Puoi mangiare queste ali di pollo di Mercadona anche se sei a dieta

Le ali di pollo possono essere preparate in molti modi, ma i due principali sono fritte e arrosto. Il primo metodo di cottura, ovviamente, è molto più calorico e grasso. Pertanto, se stai seguendo una dieta per perdere peso per qualsiasi motivo, è meglio mangiare ali di pollo arrosto. Alla fine, meno grasso ha il piatto che mangi, meglio è, ed è per questo che è molto meglio arrosto o cuocere il pollo anziché friggerlo, per fare due esempi chiari. Poiché queste ali di Mercadona sono arrosto, puoi mangiarle senza alcun rimorso anche se sei a dieta. Goditeli senza sensi di colpa condividendoli con i tuoi cari!