Il più utilizzato strumento da fai-da-te torna da Lidl a un prezzo sempre conveniente

Che sia per te un lavoro difficile o un piacere fare lavori o fare bricolage, gli strumenti giusti sono sempre fondamentali. Per aiutarti a fare bricolage perfetto, ti presentiamo lo strumento firmato Lidl, la nuova recluta della gamma Parkside, che è la più utilizzata dai bricoleurs!

Parkside: una gamma firmata Lidl

L’azienda, nota per i suoi prezzi scontati, rimane fedele a se stessa per la sua gamma Parkside. Una gamma dedicata alle attività manuali che ottiene un enorme successo ogni volta che viene lanciato un nuovo strumento.

La gamma ideale per ogni bricoleur

Questa gamma Lidl contiene tutti i prodotti e gli oggetti utili per il lavoro manuale e il bricolage, sempre a prezzi mini. Se è stata un vero successo tra la clientela, il ritorno della gamma nei negozi farà felici sia i bricoleurs alle prime armi che quelli esperti.

Strumenti essenziali e di successo

L’azienda scontata non è estranea alla vendita di attrezzi da bricolage. Infatti, aveva lanciato un’ottima avvitatrice a impulsi senza fili a settembre. Il suo prezzo imbattibile è riuscito a conquistare i clienti che l’hanno acquistata in un tempo record. Pensiamo anche alla sega circolare che, fedele alla gamma Parkside, ha avuto un grande successo grazie alla sua efficienza e al suo prezzo imbattibile.

Un nuovo strumento da avere assolutamente

Se la qualità e l’efficienza degli strumenti da bricolage Lidl non sono più da dimostrare, anche questo nuovo prodotto in vendita saprà mantenere le sue promesse.

Un nuovo trapano-avvitatore

Lidl ha appena lanciato un nuovo aggiunta alla sua gamma Parkside. Si tratta di un trapano-avvitatore senza fili da 20 V che offre vari aspetti per un bricolage ottimale. Non sbaglierai scegliendo questo trapano per i tuoi lavori di bricolage.

È dotato di un motore a due velocità e di un sistema 3 in 1 per accompagnarti al meglio in ogni tipo di situazione di bricolage o imprevisto, che sappiamo, non sono rari.

Inoltre, ha anche:

Un’illuminazione LED integrata per una maggiore visibilità e precisione.

integrata per una maggiore visibilità e precisione. Ha un bloccaggio rapido e un bloccaggio automatico per garantire un’attività in totale sicurezza.

per garantire un’attività in totale sicurezza. Dispone di un pulsante start/stop per regolare la velocità e la potenza.

Con i suoi 45 Nm di serraggio, la sua potenza ti sorprenderà, non potrai più farne a meno!

Un prezzo sempre così conveniente

L’azienda Lidl, come per tutti i suoi prodotti, offre questo trapano-avvitatore a un prezzo scontato molto vantaggioso. Infatti, puoi ottenere questo strumento per la cifra di 24,99 euro ed è garantito per 3 anni all’acquisto. Non esitare e corri da Lidl per procurartelo, gli altri prodotti della gamma Lidl sono andati subito esauriti!

In effetti, tutti i prodotti della gamma Parkside hanno fatto la felicità dei clienti: “La sega è un ottimo prodotto che facilita il lavoro”, “Il mio avvitatore a impulsi mi accompagna in tutti i miei lavori, il rapporto qualità/prezzo è eccellente.”