Il più bel caftano di Zara: stampato, colorato e perfetto per la spiaggia

Con le vacanze estive dietro l’angolo, sicuramente stai già pensando ai modelli che indosserai in spiaggia. Oltre ai saldi, i marchi stanno lanciando le loro nuove collezioni per questa stagione, tra cui Zara, che ha messo in vendita un vestito stile kaftan che non potrebbe essere più bello. Siamo sicure che gli esperti di moda e gli influencer non potranno resistere al suo fascino, quindi sicuramente vedremo molto questo vestito su pubblicazioni su Instagram e TikTok quest’estate.

Il nuovo vestito kaftan di Zara per l’estate

Con uno scollatura a V e maniche corte, ha dettagli di aperture laterali sul fondo e un design spettacolare, con il rosa e l’arancione come colori protagonisti. Proprio questi sono i colori di tendenza dell’estate, quindi il vestito ha un design squisito.

Inoltre, è molto comodo e fresco, quindi diventerà il tuo capo preferito per andare in spiaggia. Puoi abbinarlo al tuo costume da bagno o bikini preferito, a sandali piatti con design a strisce e a un borsa di iuta o paglia e avrai il look perfetto per prendere il sole e fare un tuffo.

È realizzato al 100% in cotone, un tessuto traspirante, quindi è ideale per combattere il caldo sfoggiando stile. Oltre che per andare in spiaggia, puoi indossarlo anche per passeggiare sul lungomare. In questo caso, abbinalo a sandali con zeppa di iuta e a una borsa di rafia. Ti piacerà il risultato!

Il vestito kaftan è il capo di tendenza della stagione. Direttamente collegato allo stile boho, questo capo della nave ammiraglia di Inditex ci piace perché è fresco e non segna assolutamente nulla.

Tuttavia, è la chiara dimostrazione che i capi larghi non sono in contrasto con l’effetto di slanciare. I segreti per cui questo vestito sta benissimo sono il suo scollo a V, il suo fondo con aperture laterali e le sue maniche corte originali, fluide e alla moda.

Il nuovo vestito kaftan di Zara per l’estate è disponibile sul negozio online al prezzo di 29,95 euro. È taglia unica, quindi si adatta perfettamente a donne di tutti i tipi di corpo. Sul sito web puoi anche verificare la disponibilità del capo nel negozio più vicino inserendo il codice postale.

