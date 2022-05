Il PIL degli Stati Uniti è leggermente rivisto al ribasso a -1,5% nel primo trimestre

Il Prodotto interno lordo (PIL) degli Stati Uniti è stato rivisto leggermente al ribasso a -1,5% dal -1,4% dalla prima stima pubblicata ad aprile, secondo i dati dell’Office of Economic Analysis del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Il consenso prevedeva una contrazione leggermente inferiore del -1,3%.

Lo ha notato l’Assessorato al Commercio Ómicron ha dato luogo a “continue restrizioni e interruzioni” negli stabilimenti del Paese, ma afferma che i pieni effetti economici della pandemia di Covid-19 “non possono essere quantificati nella stima del PIL per il primo trimestre, perché gli impatti sono generalmente integrati nei dati di origine e non possono essere individuati separatamente”.

In questa prima rassegna del progresso dell’economia americana, si è riflettuto il calo degli investimenti nelle scorte privateguidato dal commercio all’ingrosso (soprattutto di autoveicoli), così come nel settore minerario, dei servizi pubblici e delle costruzioni.

All’interno delle esportazioni, il calo generalizzato dei beni non durevoli è stato compensato “in parte da un aumento degli “altri” servizi alle imprese”. Inoltre, l’aumento delle importazioni è stato trainato dall’aumento dei beni durevoli (in particolare dei beni di consumo non alimentari e non automobilistici).

A partire dal Oxford economia spiegare che i dettagli del rapporto “continuano a puntare un’economia con una solida forza di base e che si è dimostrata resiliente contro Ómicronpersistenti vincoli di offerta e alta inflazione.

“Escludendo il commercio e le scorte, le vendite finali agli acquirenti domestici (un migliore indicatore dello slancio interno) sono state leggermente riviste al rialzo, al 2,7%”, dettagliano, indicando che “La crescita del PIL reale rallenta notevolmente, dal 2,5% nel 2022 all’1,8% nel 2023”.

Assicurano inoltre che la Federal Reserve sia “pronta ad aumentare il tasso sui fondi federali di 50 punti base” alle riunioni di giugno e luglio, data la forte pressione sui prezzi, e sottolineano anche che le possibilità di una recessione “aumentano”.

“Un ritmo più aggressivo dei rialzi dei tassi della Fedun inasprimento delle condizioni finanziarie, la guerra in Ucraina e il La strategia cinese di “zero” Covid-19 aumentare il rischio di un atterraggio duro nel 2023”, concludono.

SOSTA SETTIMANALE

D’altra parte, Richieste settimanali di disoccupazione negli Stati Uniti sono saliti a 210.000 nella settimana del 21 maggio dai 218.000 della settimana precedente, secondo i dati diffusi dal Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti. Questa cifra è stata posizionata significativamente al di sotto delle previsioni di consensoche ha posizionato il livello a 215.000.

“È probabile che la carenza di offerta di lavoro impedisca licenziamenti diffusi, anche se potrebbero esserci alcune sacche di debolezza nei settori che hanno assunto a un ritmo aggressivo durante la pandemia. Prevediamo che le richieste rimarranno basse nel breve termine“, spiegano da Oxford Economics.

Nel frattempo, da Pantheon Macroeconomics, ritengono che “la tendenza nelle applicazioni stia probabilmente aumentando lentamente”. “Tuttavia, anche a quel livello, le richieste sarebbero ancora molto basse rispetto agli standard storicie sarebbe molto lontano dall’indicare qualsiasi tipo di difficoltà nel mercato del lavoro”, aggiungono.