Il piatto rustico più bello della vendita di H&M che vorrete per la vostra tavola.

Se volete approfittare al massimo degli attuali saldi di H&M Home, non c’è niente di meglio che dare un’occhiata ai suoi prodotti per la casa, che al momento sono caratterizzati dalla stoviglie e soprattutto i piatti. Infatti, è in questo negozio che si trova attualmente una delle migliori piastre che è già diventata la più desiderata dai suoi clienti. Scoprire ora il più bel piatto rustico dai saldi di H&M Home che sicuramente vorrete per la vostra tavola. Il piatto più bello di H&M HomeCon la stagione estiva alle porte, è tempo di cambiare alcuni elementi dell’arredamento della nostra casa, e se volete rinnovare le stoviglie o gli elementi che portiamo in tavola, non c’è niente di meglio di questo bellissimo piatto rustico di H&M Home. piatto rustico che potete trovare quasi gratis da H&M Home.

Un piatto che è già diventato I top seller di H&M Home per l’estate Il design elegante lo distingue dalla massa. Realizzato in terracotta smaltataè un bellissimo piatto di colore grigio chiaro con foglie smaltate dipinte a mano.. Per questo motivo, H&M Home avverte anche che la finitura può variare leggermente da un piatto all’altro e chiarisce che, pur essendo verniciato, è trattato in modo tale da essere adatto a tutti i tipi di cibo che vi si possono appoggiare. Il Il diametro superiore è di 21 centimetri Un piatto elegante, perfetto per i vostri pranzi e cene estivi, soprattutto se avete una terrazza. Un piatto elegante, perfetto per i vostri pranzi e cene estivi, soprattutto se avete una terrazza. Lavabile in lavastoviglie e nel microonde.. Tuttavia, è non è adatto al congelatore, né al forno. Il piatto in terracotta è realizzato in terracotta, quindi sia il freddo estremo che il calore possono causarne la rottura e possono anche intaccarne il disegno, un piatto davvero eccezionale che nel caso vi piacerà per il suo design, si può usare anche come elemento decorativo Il piatto in terracotta dipinta a mano di H&M Home è disponibile in tutti i negozi e nello shop online e, come abbiamo già detto, il suo prezzo è scontato, quindi potete acquistarlo in cucina o in sala da pranzo. può essere acquistato a soli 6,99 euro.