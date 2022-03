Il petrolio prolunga la caduta mentre Biden studia sfruttando le sue riserve per controllare il gas

Giovedì i prezzi del petrolio continuano a scendere, appesantiti dalla notizia che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta studiando utilizzando il Le scorte di greggio statunitensi per frenare l’escalation dei prezzi del gas. I ribassi sono del 6,6% per il West Texas e del 5,5% per il barile di Brent, riferimento internazionale.

Il calo di giovedì si aggiunge a diversi giorni di correzione del greggio dopo i massicci rialzi della scorsa settimana. Sul petrolio pesano altri fattori, come i timori di un indebolimento della domanda per le chiusure in Cina dovute al Covid-19 e l’attesa L’OPEC+ si riunisce questo giovedì. Il cartello dei grandi produttori si riunisce per discutere la loro politica di approvvigionamento per il mese di maggio. Il gruppo ha già anticipato che manterrà il piano attuale e ratificherà un altro modesto aumento della produzione.

Il piano che Biden sta considerando è di rilasciare fino a 1 milione di barili di petrolio al giorno dalla riserva petrolifera strategica della nazione, secondo vari resoconti dei media statunitensi. L’annuncio potrebbe arrivare già questo giovedì, quando la Casa Bianca ha riferito che Biden intende rilasciare una dichiarazione sui piani della sua amministrazione per combattere l’aumento dei prezzi del gas. Al momento non è stata specificata la durata di questa misura eccezionale, ma potrebbe durare diversi mesi, riferisce ‘CNBC’.

La mossa ha lo scopo di compensare la ridotta offerta di petrolio russo, che esportava circa 8 milioni di barili al giorno prima della guerra. “L’Agenzia Internazionale dell’Energia cercherà di fare pressione su altri paesi affinché rilasci petrolio dalle loro riserve strategiche“, anticipano gli analisti di Danske Bank.

L’amministrazione Biden ha annunciato a novembre il rilascio di 50 milioni di barili dalla riserva strategica in coordinamento con altri paesi. E dopo l’inizio della guerra in Ucraina, gli Stati Uniti e altri 30 paesi hanno concordato un rilascio aggiuntivo di 60 milioni di barili di riserve, la metà dei quali proveniva dagli Stati Uniti.

Secondo il Dipartimento dell’Energia, che lo gestisce, il 25 marzo c’erano più di 568 milioni di barili di petrolio nella riserva.