Il petrolio prende una pausa dopo gli ultimi cali tra gli avvertimenti dell’AIE

L’olio è più calmo questo mercoledì, dopo diversi giorni di pesanti cadute dopo il I massimi del 2008 sono stati fissati all’inizio della scorsa settimana. Il Brent, che era in rialzo del 3% nelle prime contrattazioni, è ora in leggero ribasso e si trova al di sotto dei 100$ (99,78$). Scende moderatamente anche il West Texas, a 96 dollari. Ricordiamo che, all’inizio della scorsa settimana, la prima sfiorava i 140 dollari e la seconda superava i 130 dollari dopo Gli Stati Uniti e il Regno Unito annunceranno il divieto di importazione di greggio russo.

“Sebbene i prezzi del petrolio stiano aumentando leggermente, con il Brent scambiato di nuovo sopra i 100 dollari al barile, i prezzi dell’energia sono chiaramente diminuiti negli ultimi giorni poiché l’Unione europea non seguirà gli Stati Uniti e il Regno Unito nel vietare le importazioni di energia russe”, hanno osservato gli esperti della Danske Bank in un primo commento. L’UE vuole ridurre rapidamente la dipendenza dal gas naturale russo. Tuttavia, la Russia, il più grande fornitore di energia della Germania, ha già avvertito che un arresto improvviso delle importazioni avrebbe conseguenze disastrose.

OPEC E AIE

L’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) ha esposto, nel suo ultimo rapporto mensile sul mercato petrolifero pubblicato questo martedì, il timore che esiste nel cartello di una possibile riduzione della domanda a causa del conflitto in Ucraina. Tuttavia, non ha modificato le sue previsioni al riguardo per il 2022.

L’OPEC stima che, per quest’anno, la domanda di petrolio aumenterà di 4,2 milioni di barili al giorno, quindi sarà a 100,90 milioni di barili al giorno. Tuttavia, queste cifre sono soggette a modifiche e saranno adeguate quando ci sarà maggiore chiarezza sull’impatto delle turbolenze geopolitiche, secondo il rapporto.

Da parte sua, l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) è molto più negativa e ha avvertito questo mercoledì del rischio di “la più grande crisi di approvvigionamento (petrolio) degli ultimi decenni”. Nel suo rapporto mensile sul mercato petrolifero, l’IEA abbassa drasticamente le sue previsioni sulla domanda globale per quest’anno a causa dell’aumento dei prezzi del barile dovuto all’invasione russa dell’Ucraina, che ridurrà la crescita economica.

Specifico, taglia le proiezioni sui consumi tra il secondo e il quarto trimestre di 1,3 milioni di barili al giorno rispetto a solo un mese fa, e ciò significa 950.000 barili al giorno in meno rispetto alla media nel 2022 nel suo complesso.