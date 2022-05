Il petrolio accusa la forza del dollaro e la politica ‘zero Covid’ della Cina

Nuovo crollo del mercato Petrolio dopo il rally di fine settimana. la botte di Intermedio del Texas occidentale Il 6% viene lasciato questo lunedì, scambiato con 103 dollari; D’altra parte, il grezzo Brentil barile di riferimento in Europa, sta subendo un taglio di oltre il 5,5%, a 105 dollari.

Questa circostanza è dovuta principalmente a due fattori specifici: la crescente forza del dollaro USA e il preoccupazione per la politica cinese in merito ai blocchi di Covid-19.

Primo, il biglietto verde ha segnato i massimi degli ultimi due decenni e questo ha reso più costoso l’acquisto di petrolio per i detentori di altre valute come l’euro, che continua a essere scambiato per poco più di $ 1,05.

D’altra parte, i mercati mostrano preoccupazione per il possibile inasprimento dei blocchi in Cina, primo importatore mondiale di petrolio. Pechino in linea la sua politica “Covid zero”.ha indicato che i confinamenti potrebbero estendersi per tutto il mese di maggio.

Secondo “CNBC”, le importazioni di greggio dalla Cina sono diminuite del 4,8% nel primo trimestre rispetto allo scorso anno, ma hanno registrato un aumento di quasi il 7% ad aprile.

D’altra parte, la produzione di petrolio in Russia è aumentata all’inizio di maggio rispetto ad aprile e la produzione si è stabilizzata, secondo il vicepremier Alessandro Novakdopo che la produzione è diminuita ad aprile a seguito delle sanzioni occidentali imposte per la crisi ucraina.

Allo stesso modo, il L’OPEC+ ha accettato un modesto aumento della produzione a 432.000 barili al giorno negli ultimi giorni; il Il G-7 si è impegnato a vietare le importazioni di greggio russo; e infine, Gli studi dell’UE che impediscono alle petroliere di trasportare greggio russo facilmente, nonostante le prese di posizione contro alcuni Stati membri come Ungheria.