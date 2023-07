Il perfetto profumo per ambienti di Zara Home per esaltare la bellezza del tuo salotto.

Un buon profumo è fondamentale. Sia nel nostro odore corporeo, poiché è qualcosa di molto personale – la stessa fragranza può non avere lo stesso odore su una persona rispetto a un’altra – sia nell’odore della nostra auto o della nostra casa. Chi non ha mai sentito dire “calore e profumo di casa”? Quindi, per quanto riguarda le fragranze per la casa, se vuoi che la tua casa emanisca il migliore profumo, e che lo faccia in modo discreto ed elegante, non esitare a recarti da Zara Home.

Sia nei loro negozi fisici che sul loro sito web puoi trovare una grande varietà di articoli per profumare davvero bene la tua casa. Hai molte fragranze e formati tra cui scegliere, ma se stai cercando un diffusore per profumare qualsiasi stanza della tua casa che faccia la differenza, sappiamo esattamente ciò di cui hai bisogno. Uno che non passa inosservato, ma che si distingue in ogni stanza come un attraente elemento decorativo.

Zara Home ha un diffusore minerale così elegante che nessuno direbbe che è un deodorante per ambienti

Ecco perché Zara Home è esperta nel proporre oggetti e pezzi per la casa che a prima vista sembrano una cosa, ma poi si rivelano un’altra, sorprendendo piacevolmente. E in questo caso, non fa eccezione. Si tratta di un elegante diffusore di pietre vulcaniche che, sebbene a prima vista possa sembrare un ornamento della stanza, è in realtà un articolo con il compito importante di distribuire la fragranza del deodorante senza stonare con l’arredamento.

Questo diffusore minerale di Zara Home è composto da una elegante scatolina metallica nera in cui si trovano pietre di origine vulcanica, che permettono alla fragranza della casa di diffondersi delicatamente nell’aria. Viene venduto in un set che include un flacone con l’olio essenziale (da 15 ml) da depositare sulla pietra, appartenente alla Signature Collection I. Un aroma molto estivo, con note di fico ed eucalipto che si trasformano in fiore di violetta e tabacco per un fondo più intenso di sandalo e betulla.

Viene presentato in una scatola nera con pietre vulcaniche che puoi posizionare dove desideri

Il suo utilizzo è semplice: con il contagocce presente nella bottiglia, versi una o due pipette complete del prodotto – forse sarà necessario aggiungere un po’ di più la prima volta – sulle pietre vulcaniche, distribuendo uniformemente il profumo su tutte di esse, che saranno impregnate di oli essenziali e rilasceranno gli aromi in modo sottile e attraente. Tutto questo, ovviamente, senza uscire dalla scatolina di metallo. E poi non ti resta che goderti il profumo.

Se lo desideri, puoi intensificare il profumo aggiungendo più gocce, anche se si consiglia di attendere un po’ prima di versare altro prodotto, poiché l’odore aumenterà man mano che lo si utilizza. Il suo prezzo è di 29,99 euro e le sue dimensioni (quelle del flacone di fragranza) sono 9 cm di altezza x 11 cm di larghezza x 16 cm di profondità. Per un prezzo di 19,99 euro puoi averlo nella versione piccola (13 ml), con una bottiglia di olio essenziale di 5 cm di altezza x 10 cm di larghezza e 9,3 cm di profondità.

Un profumo a base di eucalipto e fico che decongestiona, solleva l’umore e riduce lo stress

Questo diffusore minerale di Zara Home ha un profumo con note di fico ed eucalipto, un olio essenziale, quest’ultimo, che aiuta in caso di raffreddore agendo come decongestionante e aprendo le vie respiratorie, oltre ad avere proprietà calmanti, antinfiammatorie e antisettiche. Inoltre, riduce il dolore muscolare e, se usato come aromaterapia, può contribuire a liberare la mente e sollevare l’umore grazie alle sue proprietà rinfrescanti e stimolanti.

Per quanto riguarda il fico, ha un profumo molto fresco con una particolare singolarità che, combinato con altri componenti, può creare sia sensualità che moderazione, calore e freschezza. Si tratta di una fragranza che favorisce la riduzione dello stress e ha anche un effetto rinfrescante e rivitalizzante. Una combinazione perfetta che, insieme alla violetta, al fiore di tabacco, al sandalo e alla betulla, ti conquisterà completamente.