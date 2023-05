Il perfetto invento di Ikea che sostituisce le persiane e che tutti vogliono.

Le persiane sono uno degli elementi più importanti che puoi avere in casa, poiché impediscono il passaggio della luce solare quando lo desideri e ti forniscono la privacy necessaria all’interno della tua casa affinché nessuno possa vedere dall’esterno ciò che accade al suo interno. Oggi ti mostriamo un prodotto di Ikea perfetto per sostituire le persiane e che tutti stanno correndo a comprare poiché è a un prezzo molto conveniente ed è super efficace… è scattata una completa follia per ottenerlo!

Nell’ampio catalogo di Ikea puoi trovare una grande varietà di opzioni per coprire le finestre e proteggere così l’interno della tua casa dalla luce naturale e dalle occhiate degli estranei, sia tende che tapparelle, pannelli, veli e altro ancora. Il negozio svedese è un successo a livello internazionale grazie a una proposta di qualità a prezzi bassi che piace al pubblico, anche se significa dover montare da soli i mobili a casa propria.

La tapparella economica di Ikea che ti farà innamorare

Si tratta dello schermo pieghevole SCHOTTIS, un meraviglioso schermo che ti darà l’opportunità di coprire le tue finestre con stile, personalità ed efficacia per impedire le occhiate degli estranei e filtrare il passaggio della luce naturale, creando così un’atmosfera calda e accogliente in qualsiasi stanza in cui lo voglia mettere. Una scelta incredibile per il tuo soggiorno o la tua camera da letto che ha un prezzo di soli 4,99€, un affare che non puoi lasciarti sfuggire.

Questo fantastico screens economica di Ikea conquista a prima vista per la sua estetica, uno schermo pieghevole che è disponibile in due colori (bianco, grigio scuro), offrendo così molte possibilità di abbinarlo all’arredamento della stanza in cui lo vuoi posizionare. Con una lunghezza di 190 cm e una larghezza di 90 cm, può essere facilmente tagliato per adattarlo alla dimensione desiderata in base alle dimensioni delle tue finestre.

Si installa in modo comodo e semplice fissandolo al telaio della finestra senza la necessità di fare alcun foro, il che è senza dubbio un grande vantaggio. Inoltre, puoi chiuderlo nella posizione desiderata poiché sono inclusi dei clip per farlo comodamente ogni volta che vuoi, oppure puoi chiuderlo completamente con una chiusura in velcro che è anche inclusa per attaccarlo al telaio della parte inferiore della finestra.

Per quanto riguarda i materiali utilizzati nella produzione di questo schermo economico di Ikea, il principale è 100% poliestere riciclato, oltre a plastica di polipropilene nei componenti plastici. Per mantenerlo sempre nelle migliori condizioni di pulizia, è consigliabile passare l’aspirapolvere con una spazzola morbida o una piuma d’oca, ed è molto importante tenere in considerazione le seguenti raccomandazioni del produttore per le sue cure: