Il pareggio per il salvataggio della Juventus dopo che i due cartellini rossi nel finale del Bologna hanno portato al pareggio di Dusan Vlahovic nei tempi di recupero

Dieci minuti di follia, ma la Juventus ha pareggiato 1-1 nei tempi di recupero contro il Bologna grazie nientemeno che a Dusan Vlahovic (su Paramount+ si possono cogliere tutte le azioni di Serie A). La squadra di manager Max Allegri ha reso le cose interessanti, andando in svantaggio in casa al 12esimo gol stagionale di Marko Arnautovic per il Bologna al 52esimo. Sembrava che il Bologna avrebbe resistito, e poi ha perso completamente la testa all’84’.

Due cartellini rossi sono stati distribuiti in rapida successione. Dopo una revisione del VAR, Adama Soumaoro ha ricevuto un cartellino rosso diretto per la sua sfida su Alvaro Morata. All’indomani della revisione, Gary Medel è stato anche espulso raccogliendo due gialli in rapida successione quando non smetteva di protestare con l’arbitro.

Morata avrebbe avuto l’ultima risata anche se nel profondo del tempo di recupero un angolo sbandò attorno alla scatola e alla fine cadde goffamente su di lui. Ha segnato un calcio in bicicletta sulla porta che ha trovato Vlahovic per il suo 23esimo gol stagionale in Serie A. Il fortunato pareggio della Juventus ha spazzato via parte della frustrazione della giornata. E’ ancora un risultato che Allegri non vorrà ma un punto è meglio che nessun punto.