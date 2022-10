Il pareggio del PSG al Benfica, ma il gol di Lionel Messi fa intravedere come potrebbero essere

SL Benfica e Parigi Il Saint-Germain ha condiviso i punti all’Estadio da Luz mercoledì quando un pareggio per 1-1 ha mantenuto la coppia a pari livello nel Gruppo H di UEFA Champions League. Lionel Messi ha aperto le marcature dopo essere stato tirato fuori da Neymar 22 minuti in solo per Danilo Pereira autogol poco prima dell’intervallo per aumentare di livello. I giganti portoghese e francese sono entrambi a sette punti in cima alla classifica dopo tre partite e si affronteranno di nuovo la prossima settimana al Parc des Princes.

“Leo stava salutando e dicendo che voleva venire fuori”, ha confermato Galtier sulla sua stella argentina. “Nel suo ultimo sprint, si sentiva stanco. Si è staccato perché sentiva di aver bisogno di riposare e che un compagno di squadra più fresco sarebbe stato meglio. C’è una sensazione di frustrazione mentre ci hanno provato così tanto. Abbiamo avuto momenti in entrambi i tempi. Detto questo, il Benfica ne ha giocate alcune nel primo tempo e il nostro portiere è stato impegnato e fondamentale. Nel primo tempo non abbiamo avuto molte occasioni, ma abbiamo segnato un gol meraviglioso”.

Il PSG ci dà una sbirciatina

Marco Verretti tornato da un infortunio per il PSG e ha giocato una prestazione da migliore in campo dopo l’infortunio mentre gli uomini di Christophe Galtier hanno ombreggiato i loro padroni di casa per il loro gioco in alcune delle loro giocate più impressionanti della stagione finora contro probabilmente i loro avversari più duri fino ad oggi.

“Giochiamo sempre per vincere”, ha detto l’italiano a fine partita. “E’ un posto difficile in cui venire. Il Benfica è una buona squadra con buoni giocatori. I primi 10-15 minuti sono stati duri. Succede in Champions League. Dopo di che siamo riusciti a dominare il secondo tempo. Ce ne sono stati alcuni davvero bravi possibilità. In UCL devi prendere quelle aperture perché non ne prendi una decina a partita. Non siamo stati in grado di farlo, ma abbiamo lottato fino alla fine. Quando non puoi vincere, non devi perdere”.

Aveva bisogno di un momento di magia da parte di Messi con un brillante primo tempo su assist di Neymar per sbloccare la situazione a Lisbona. Sfortunatamente, Pereira ha segnato la propria rete prima dell’intervallo per aumentare di livello le cose Presnel Kimpembe l’assenza continua a costare alle retrovie Les Parisiens.

I guai difensivi del PSG

Al di fuori di questa legislatura, il PSG ha subito gol in ciascuna delle ultime 11 partite europee che saranno motivo di preoccupazione in vista della fase a eliminazione diretta. Entrambe le parti rimangono senza sconfitta questa campagna che se ne va Juve in una posizione complicata terza nel Gruppo H dopo la vittoria Maccabi Haifa. Tuttavia, ha organizzato un appetitoso secondo incontro tra PSG e Benfica a Parigi la prossima settimana.

Detto questo, un infortunio per a Marquinhos o a Sergio Ramos in questa fase potrebbe rivelarsi disastroso per i colossi francesi che stanno già immergendo nella preziosa piccola profondità che hanno nella difesa centrale riassegnando Pereira dai compiti di centrocampo. quello dell’Inter Milano Skriniar era un obiettivo chiave durante l’estate e rimane interessante fino a gennaio ed è facile capire perché quando la linea di fondo dei campioni della Ligue 1 è così trapelata in Europa.

“Sapevamo che questo gioco avrebbe avuto alti e bassi”, ha ammesso lo skipper brasiliano. “Sappiamo quanto sia difficile giocare qui e che questo stadio ha un’atmosfera fantastica. Il Benfica è davvero in ottima forma. Loro sono in questa posizione perché sono molto bravi e sanno giocare. Ci hanno turbato, ma abbiamo cercato di fare il nostro gioco. Dobbiamo lavorare su cose come il gol subito, però. Questo può fare la differenza a questo livello”.

Benfica rialzista

Per quanto riguarda i giganti portoghesi, molti li hanno immaginati come la seconda squadra di questo girone e per buoni motivi Ruggero Gli uomini di Schmidt si sono rivelati avversari duri per il PSG e migliori della Juve nelle prime tre partite. Le lotte dei giganti italiani sono state ben documentate, ma la forma impressionante del Benfica è ugualmente volata sotto il radar nella misura in cui sono rimasti imbattuti in 15 contro avversari francesi diretti in questo.

Se l’Aguias riuscirà a evitare la sconfitta al Parc des Princes la prossima settimana, potrebbe benissimo ricucire il secondo posto nel Gruppo H a meno che la Juve non riesca ad avere la meglio su di loro alla morte. Liverpool ha scoperto la scorsa stagione che il Benfica non è una tazza e ora ha contribuito a farlo mostrare un pubblico più ampio quanto sia testardo questo lato.