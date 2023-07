Il pantalone in lino più fresco del mondo: l’ultima novità da Bershka che si esaurisce ogni settimana a meno di 20 euro.

Le gambe larghe sono di moda e molte aziende nel settore tessile stanno introducendo le loro opzioni con questo stile. Bershka è uno dei marchi che le ha adottate con maggiore decisione, e questo pantalone wide leg con lino e cintura arricciata lo dimostra. È il pantalone di lino più fresco del mondo.

Si tratta di un’alternativa estremamente interessante per il giorno per giorno, un pantalone che potrai indossare in molteplici situazioni. Grazie ad una serie di caratteristiche semplici ma moderne, si distinguerà ovunque tu vada.

Scopri il pantalone di lino più fresco del mondo

Seleziona la tua taglia e il tuo colore preferiti

In base ai look che preferisci, potrai scegliere tra cinque taglie e optare per uno dei seguenti colori al momento dell’acquisto del prodotto. Dovrai selezionare una taglia tra XS e XL e, successivamente, scegliere uno dei seguenti toni: nero, marrone, verde e bianco.

Si tratta di un pantalone composto da una miscela appositamente sviluppata da Bershka per questa stagione primavera/estate. È composto per il 55% di lino e il 45% di viscosa per l’esterno, con la particolarità che almeno il 50% del lino proviene dall’Europa.

Come prendersi cura di questo pantalone?

Per farlo durare di più, per farlo resistere all’uso e al passare del tempo, è consigliabile seguire le istruzioni di cura di Bershka. Lavare i capi solo quando è necessario. In questo modo si allunga la loro durata e si riduce il consumo di acqua ed energia.

In particolare, si consiglia di lavare in lavatrice a massimo 30° C con cicli di centrifuga brevi senza utilizzare candeggina o sbiancante. Puoi stirarlo ogni volta che vuoi, senza superare i 110° C. E, sì, si suggerisce di non lavare a secco.

Cultura del lavoro di Bershka

L’azienda lavora con i propri fornitori per migliorare la tracciabilità della sua catena di approvvigionamento e le strutture e i processi utilizzati per produrre i suoi capi. Il loro obiettivo finale è salvaguardare i diritti umani e lavorativi della compagnia.

Prezzo, spedizione e resi

Il costo di questo pantalone wide leg con lino e cintura arricciata è di 19,99 euro. Un prezzo che invita a prenderlo in due o più colori.

Riguardo alla spedizione, il ritiro in negozio è gratuito e sarà pronto per essere ritirato in soli due o tre giorni lavorativi. Puoi anche optare per una spedizione standard a domicilio, al costo di soli 3,95 euro, o una spedizione express a domicilio, al costo di 5,95 euro.

Infine, hai fino a 30 giorni dalla data di spedizione dell’ordine per i resi presso i negozi o i punti DropOff.

