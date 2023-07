Il nuovo trucco virale di TikTok per ottenere un trucco degli occhi perfetto.

Il trucco degli occhi è una tecnica di trucco che può aiutarci a valorizzare il nostro sguardo in modo molto semplice e naturale. Soprattutto se optiamo per una delle tendenze più attuali, che consiste nel realizzare questo trucco con l’aiuto di un illuminante.

Tuttavia, realizzare un trucco perfetto non è facile, poiché richiede di ottenere una simmetria che non tutte le persone sono in grado di raggiungere. Ma, grazie a questo semplice trucco di TikTok, possiamo assicurarti che i tuoi prossimi trucchi saranno perfetti. Devi solo seguire questi passaggi.

Ottieni un trucco per gli occhi perfetto con questo trucco di TikTok

Non è la prima volta che incontriamo un trucco per migliorare il modo di realizzare un trucco per gli occhi in modo simmetrico, anche se è vero che, in molti casi, si utilizzano modelli o strumenti che ci permettono di disegnare la linea senza uscire dal percorso.

Ma, in questo caso, si tratta di un trucco diventato virale per la sua semplicità, perché non richiede alcun strumento aggiuntivo e perché può aiutarti a sfoggiare uno sguardo da sogno in pochi secondi. Vuoi sapere come si fa? Te lo spieghiamo di seguito.

Un hack semplice, ti serve solo una matita per gli occhi

Per realizzare questo trucco virale, avrai bisogno di una matita per occhi dal tratto cremoso, ma anche resistente all’acqua. Altrimenti, è possibile che il tuo trucco svanisca nel corso delle ore. I prodotti liquidi possono funzionare purché non si asciughino rapidamente.

@rachelocoolmua Non ho mai pensato di poter indossare una linea completa prima di questo!! #liner #eyelinertutorial #cateyeliner #eyelinerhack ♬ Maneater – Nelly Furtado

Ora, come spiega la creatrice di contenuti @rachelocoolmua, devi seguire solo due passaggi. In primo luogo, posiziona la matita per gli occhi all’estremità esterna dei tuoi occhi e, con l’aiuto di un dito, sfuma delicatamente la linea lungo una diagonale. Vedrai che, al termine, il trucco per gli occhi sarà perfetto e darà maggiore profondità al tuo sguardo.

Altri trucchi per ottenere un trucco per gli occhi professionale

C’è un altro trucco molto conosciuto che può aiutarci a realizzare un buon trucco per gli occhi, soprattutto quello chiamato cat eye. Per farlo, avremo bisogno di un pezzo di filo e di un eyeliner di colore nero, preferibilmente liquido.

La prima cosa da fare è inumidire bene il filo con l’eyeliner fino a quando non vediamo che è completamente imbrattato. Poi, tenendo saldamente entrambe le estremità del filo, lo avvicineremo all’angolo esterno della palpebra e tracceremo la prima linea, seguita dalle ciglia e in direzione ascendente.

Ora non resta che creare una seconda linea, che scenderà dalla palpebra fino a collegarsi con quella appena tracciata, formando così il triangolo caratteristico di questo tipo di eyeliner. Dovremo solo riempire lo spazio vuoto con l’aiuto di un pennello fino a completare il trucco per gli occhi. Come puoi vedere, entrambi i trucchi sono molto semplici e particolarmente utili se non sei una persona particolarmente brava a realizzare questo tipo di trucco. Quindi ti incoraggiamo a provarli e a dirci quale dei due preferisci o ti ha dato i migliori risultati.