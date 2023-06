Il nuovo tendone di Lidl: sarà un punto di svolta per le tue feste estive.

Ti piace goderti il aria aperta con amici e familiari, ma sei preoccupato del sole, del vento o della pioggia? Vuoi creare un ambiente accogliente e protetto nel tuo giardino, terrazza o balcone? Allora non perderti il nuovo telone a doppia faccia di Lidl, che sarà una svolta nelle tue feste estive.

Lidl ha il telone più innovativo

Tra i vari teloni per quest’estate disponibili da Lidl, ce n’è uno che è diventato il preferito dei clienti di questi supermercati. Si tratta del telone a doppia faccia, un prodotto pratico, versatile ed economico che ti permetterà di creare una zona d’ombra e rifugio in qualsiasi spazio esterno.

Si tratta di un telone avvolgibile con un semplice sistema di fissaggio tramite pali e che si estende fino a 3 metri di lunghezza, coprendo una superficie di 9 m². Inoltre, ha il vantaggio di poter essere regolato in altezza e angolazione, adattandosi alle condizioni climatiche e alle tue preferenze.

Inoltre, questo telone ha due facce con colori e disegni diversi, ed è resistente alle intemperie e ai raggi UV, quindi una volta installato eviterai l’incomodo del sole, creando uno spazio ombreggiato piacevole e proteggendo la tua pelle dai raggi solari.

Il telone a doppia faccia di Lidl è realizzato con materiali resistenti e durevoli, ed ha anche un rivestimento impermeabile, che respinge l’acqua e facilita la pulizia.

Il telone a doppia faccia di Lidl è molto facile da installare e usare, poiché include tutto il necessario per il montaggio: tasselli, viti, supporti e manovella. Inoltre, ha un sistema di avvolgimento automatico che consente di riporlo comodamente quando non viene utilizzato, occupando poco spazio quando arriva il freddo e deciderai di riporlo, ma può anche essere lasciato montato nel caso in cui si desideri evitare sguardi indiscreti dei vicini, sebbene questo telone possa essere utilizzato anche per impedire a chiunque di vedere l’interno del tuo giardino.

Il telone a doppia faccia di Lidl è disponibile nel negozio online di Lidl al prezzo di soli 114,99 euro, un prezzo molto competitivo per un prodotto di così alta qualità e funzionalità. Non pensarci più e prendilo prima che finisca, perché sarà il complemento perfetto per le tue feste estive.

