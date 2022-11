Il nuovo robot che prepara gli hamburger di Lidl fa faville!

Lidl presenta il suo nuovissimo robot ideale per preparare hamburger fatti in casa e delizia gli aspiranti cuochi!

Per preparare un bel pranzetto dopo una dura giornata di lavoro, il discount Lidl ha pensato a tutto e svela il suo nuovo tritacarne SilverCrest per cucinare hamburger fatti in casa.

Un tritacarne per preparare i vostri hamburger fatti in casa

Preferite preparare i vostri pasti a casa? Sei un grande appassionato di hamburger? Non ci dica altro, abbiamo esattamente quello che le serve. il nuovo elettrodomestico di cui avete bisogno in cucina. Quello che diventerà il vostro nuovo migliore amico.

L’azienda tedesca Lidl ha appena messo in commercio un tritacarne! Perfetto per creare il proprio hamburger fatti in casa.

Questo robot proviene dal Distributore SilverCrest. Fornitore preferito di Lidl per questi elettrodomestici, tutti i suoi prodotti sono di alta qualità.

Con questo prodotto, Lidl non ha fatto le cose a metà. Ultra versatile e potente, questa macchina è dotata di 4 accessori intercambiabili.

Il suo sistema di taglio è perfetto anche grazie alla lama in acciaio inossidabile.

Questo tritacarne ad alimentazione elettrica è piuttosto piccolo. Misura 30 x 15 x 32 cm e Si adatta quindi facilmente alla vostra cucina.

In vendita da Lidl a meno di 50 euro

Per i suoi clienti più fedeli, Lidl fa di tutto per offrire sempre il meglio. Il loro obiettivo? Per offrire prodotti di qualità a prezzi minimi.

E alla fine dell’anno, il i buoni piani sono infiniti al discount. Questo nuovo tritacarne di SilverCrest non fa eccezione.

Molto facile da usare, ha una potenza di 350 W che permette di lavorare un chilo di carne al minuto. Quindi non è niente.

Prestazioni elevate, questo modello ha molte opzioni. È dotato di un intuitivo pannello di controllo a sfioramento, di un interruttore on/off e di una funzione di riavvolgimento.

Per una durata ancora più lunga e ottimale, la fessura di riempimento, le bocchette di ingresso e la vite di trasporto sono in alluminio pressofuso. Un materiale di qualità.

Inoltre, questo robot è dotato di un perfetto sistema di stoccaggio dei cavi per evitare grovigli e di ventose sui piedi. per evitare qualsiasi incidente.

Accessori per ogni piatto

Come sempre, Lidl ha pensato a tutto per soddisfare i suoi clienti. E sì, perché questo robot ad alte prestazioni non serve solo per preparare gli hamburger.

La macchina è corredata di diversi accessori che consentono di variare i piaceri. E buon cibo.

Avrete a disposizione una fessura di riempimento con spintore, 3 dischi perforati (spessore: 7 mm, medio: 5 mm, sottile: 3 mm), un accessorio per la pasticceria e un altro per i biscotti. Ma non è tutto. Il pacchetto comprende anche accessori per salsicce e polpette.

L’azienda tedesca vuole rassicurare i suoi clienti. La sostituzione degli accessori di questo tritacarne SilverCrest è molto semplice.

A tal fine, è sufficiente premere il pulsante di sblocco. Sono anche molto facili da sfregamento con le loro parti rimovibili.

Disponibile per la vendita presso prezzo contenuto di 44,99 euroNon aspettate troppo a comprarlo nel vostro negozio Lidl o sul sito web. In effetti, promette di esaurire le scorte molto, molto rapidamente…