Il nuovo proprietario del Chelsea Todd Boehly riceve un duro benvenuto in Premier League mentre i Blues subiscono il pareggio nel finale

Seguente Il consorzio di Todd Boehly accetta un contratto di acquisto per il club, l’uomo d’affari americano era presente allo Stamford Bridge per il 2-2 del Chelsea contro il Wolverhampton. È stata una serie di emozioni per i Blues quando hanno visto un gol annullato a causa del fuorigioco e Romelu Lukaku ha segnato una doppietta solo per la squadra che alla fine ha pareggiato al 97 ‘di Conor Coady.

Mentre Boehly ha preso tutto, ha davvero mostrato la gamma di emozioni dei tifosi di calcio che tutti abbiamo imparato a conoscere e amare. Al 40 ‘, il Chelsea pensava di essere andato in vantaggio nella partita quando Ruben Loftus-Cheek ha increspato la rete dopo un passaggio di Lukaku, ma è stato giudicato in fuorigioco quando ha ricevuto il passaggio. Boehly pensava di vivere una bella vita con il Chelsea.

Poi è arrivata l’esperienza del VAR.

Lukaku vincerebbe e segnerebbe un rigore permettendo al futuro proprietario del Chelsea di sperimentare il suo primo gol da bordo campo. È sembrato un punto di svolta del Chelsea, soprattutto considerando che è stato Lukaku a segnare dopo aver inserito un buon turno, un evento degno di nota date le sue recenti lotte.

In vero stile Chelsea, però, i bei tempi non sarebbero durati poiché prima Marcos Alonso è stato sostituito da Saul dopo il primo tempo a causa di un infortunio e poi una doppia sostituzione del boss dei Wolves Bruno Lage ha cambiato le cose al 71 ° minuto ha cambiato il gioco. Chiquinho e Fransisco Trincao sono entrati per Ruben Neves e Romain Saiss. I due si sarebbero combinati per un gol solo otto minuti dopo.

Thomas Tuchel avrebbe potuto pensare che il vantaggio in rete sarebbe stato sufficiente per vedere la vittoria e per la maggior parte del tempo rimanente sembrava esserlo, ma nel profondo del tempo di recupero, Conor Coady ha portato una palla oltre la linea per livellare le cose.

È stato un vero momento “come è iniziato/come sta andando” per Boehly, ma potrebbe anche essere un risultato dannoso per il Chelsea. Mentre sono terzi in classifica, sono solo quattro punti davanti all’Arsenal e cinque punti davanti agli Spurs, entrambi i quali hanno una partita in mano. Se i Blues non raccolgono punti presto, c’è una minima possibilità che possano cadere da un posto in Champions League. E questo sarebbe davvero un disastro per la squadra e per l’uomo che li acquisterà.