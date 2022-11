Il nuovo must-have estivo di Primark per il vostro terrazzo quest’estate

Decorate la vostra terrazza con il nuovo da Primark un must per ogni casa, aggiungerà il tocco romantico finale e vi regalerà un’incantevole terrazza a soli 5 euro. Vi diremo di quale prodotto si tratta in modo che possiate aggiungerlo al vostro carrello e decorare la casa senza spendere troppo nel tentativo.

La candela naturale che sta conquistando Primark

Una novità di Primark che farà bella mostra di sé sul vostro terrazzo è una candela con una ciotola in ceramica bianca testurizzata. Questa candela è ideale sia per gli interni che per gli esterni e la cosa migliore è che potete portarla a casa per 5 euro. È un complemento ideale per mensole, tavolini o terrazze, si adatta allo spazio e dà un tocco romantico unico.

La candela è bianca e il Il vaso in ceramica ha una texture marrone e bianca che gli conferisce personalità. e stile. Potete abbinarla ad altri modelli di candele o lasciarla al centro della scena in qualsiasi angolo. Diventerà un must quando vorrete rilassarvi dopo una lunga giornata, si trova nel reparto casa di Primark. Questa sezione presenta un numero crescente di prodotti che combinano alla perfezione prezzo, stile e design. È il luogo ideale per acquistare prodotti di prima necessità per la casa come coperte, lenzuola, candele o accessori decorativi. Ogni volta che ci andiamo, nel carrello c’è qualcosa di diverso e sono quasi gratis… Come possiamo resistere? Sono sicura che questa candela diventerà uno dei loro prodotti di punta, ha tutte le carte in regola per avere successo e sta bene in ogni casa. Le candele sono sempre un successo per chi cerca un’atmosfera rilassata, calma e romantica. Un modo più che discreto per illuminare quando cala la notte e un modo molto pratico per evitare complicazioni se si cerca solo un punto luce.

Come decorare la casa con le candele?

Incorporare le candele nella decorazione della casa è sempre una buona idea Fanno di una casa una casa. Esiste un’ampia varietà di forme, profumi e dimensioni, alcuni scelgono di combinarli tra loro, altri preferiscono scegliere tra la varietà. decorare la casa con le candele e farlo sembrare in stile rivista, dovete tenere conto di questi tre elementi, semplici, ma che faranno la differenza nella vostra casa:

Se si vuole ottenere un’atmosfera rilassata, la cosa migliore da fare sarebbe optate per un profumo tenue o per una candela non profumata é sempre una buona idea incorporare in casa delle candele non troppo intense.

C'è sempre una candela perfetta per ogni spazio, decidere in anticipo lo stile per ottenere il giusto risultato . Potete optare per un modello classico in un barattolo di vetro o per qualcosa di più trendy, come un contenitore in ceramica in stile boho.

Considerare la posizione se è per la terrazza, prendete una candela robusta, oppure optate per modelli più semplici se volete solo completare un angolo interno.

Una buona opzione è sempre il nuovo prodotto di Primark, che è già sugli scaffali a soli 5 euro e sarà l’accessorio decorativo perfetto per l’estate!